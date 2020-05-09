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Благоустройство братских могил завершается на кладбище "Марьина роща" по данным на 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Речь идет о благоустройстве 14 братских могил. В перечень ремонтно-восстановительных работ входит покраска мемориалов, укрепление фундаментов, побелка бордюров и постаментов, укладка плитки, установка мемориальных табличек.
В пресс-службе добавили, что при благоустройстве "особое внимание уделили установке мемориальных табличек на воинских захоронениях". Таблички выполнены в едином стиле и содержат информацию о наименовании памятника, количестве погибших воинов и об инициаторе их установки.
Установка памятных табличек – это завершающий этап в реконструкции мемориалов.
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