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Общество

Благоустройство братских могил завершается на кладбище "Марьина роща" по данным на 28 мая

28 мая 2020 12:08  [164] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство братских могил завершается на кладбище "Марьина роща" по данным на 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет о благоустройстве 14 братских могил. В перечень ремонтно-восстановительных работ входит покраска мемориалов, укрепление фундаментов, побелка бордюров и постаментов, укладка плитки, установка мемориальных табличек.

В пресс-службе добавили, что при благоустройстве "особое внимание уделили установке мемориальных табличек на воинских захоронениях". Таблички выполнены в едином стиле и содержат информацию о наименовании памятника, количестве погибших воинов и об инициаторе их установки.

Установка памятных табличек – это завершающий этап в реконструкции мемориалов.

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