Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина досрочно сложила полномочия

Надежда Отделкина
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли заявление Уполномоченного по правам человека в регионе Надежды Отделкиной о досрочном сложении полномочий. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания 28 мая 2020 года.
Надежде Отделкиной в начале мая исполнилось 62 года.
За пятилетний труд на посту уполномоченного, экс-омбудсмена наградят благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области и правительства региона.
Напомним, Надежда Отделкина была назначена на должность уполномоченного по правам человека в регионе в мае 2015 года.
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