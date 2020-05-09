Последние новости рубрики Политика
28 мая 2020 18:08  [151] "Праймериз дает рост культуре работы партии с населением", - Роман Стронгин
28 мая 2020 16:41  [155] "Единая Россия" считает ответственным решение предпринимателей участвовать в праймериз
28 мая 2020 14:33  [249] "Пик явки в электронном предварительном голосовании "Единой России" пройден", - Сергей Перминов
28 мая 2020 14:28  [225] Глеб Никитин поблагодарил бывшего нижегородского омбудсмена Надежду Отделкину за работу
28 мая 2020 13:58  [245] Нижегородский предприниматель Владимир Ручка оштрафован на 2,25 млн рублей за взятку
28 мая 2020 13:11  [186] "Изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны", - Марина Еминцева
28 мая 2020 12:16  [2657] Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина досрочно сложила полномочия
28 мая 2020 10:35  [260] Глеб Никитин предложил учредить награды для нижегородских медработников и волонтеров
27 мая 2020 18:08  [291] Глеб Никитин отдал свой голос за участника предварительного голосования "Единой России"
27 мая 2020 16:12  [258] Главе Нижнего Новгорода и депутатам Гордумы запретили принимать протокольные подарки
Политика

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина досрочно сложила полномочия

28 мая 2020 12:16  [2657] Политика
Надежда Отделкина

Надежда Отделкина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли заявление Уполномоченного по правам человека в регионе Надежды Отделкиной о досрочном сложении полномочий. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания 28 мая 2020 года.

Надежде Отделкиной в начале мая исполнилось 62 года.

За пятилетний труд на посту уполномоченного, экс-омбудсмена наградят благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области и правительства региона.

Напомним, Надежда Отделкина была назначена на должность уполномоченного по правам человека в регионе в мае 2015 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph