Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина досрочно сложила полномочия Политика

Надежда Отделкина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли заявление Уполномоченного по правам человека в регионе Надежды Отделкиной о досрочном сложении полномочий. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания 28 мая 2020 года.

Надежде Отделкиной в начале мая исполнилось 62 года.

За пятилетний труд на посту уполномоченного, экс-омбудсмена наградят благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области и правительства региона.

Напомним, Надежда Отделкина была назначена на должность уполномоченного по правам человека в регионе в мае 2015 года.