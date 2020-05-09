Новая коллекция летних головных уборов

Лето всегда ассоциируется с жаркой и солнечной погодой. В это время теплые зимние шапки меняются на элегантные Летние шляпы. Новая коллекция летних шляп от Lemmex приятно порадует поклонниц красивых и стильных головных уборов.

Новая коллекция

Интернет-магазин «Lemmex» порадовал своих покупательниц новой коллекцией летних шляп. Все модели – это элегантные и привлекательные головные уборы, которые дополнят образ, и сделают владелицу еще более привлекательной.

Тренд этого сезона – шляпки-таблетки. Именно их разнообразие можно встретить в новой коллекции от компании. Несмотря на всю элегантность и миниатюрность этой шляпки, тяжело представить, что прообразом этой модели был как раз армейский головной убор с ремнем.

Кроме того, согласно историческим раскопкам, еще в Древнем Риме, шляпки-таблетки пользовались огромным спросом. Это доказывает изображение античных правителей на древних монетах, которые носили в качестве головного убора именно аналог шляпок-таблеток.

Пик популярности таких изделий пришелся на 60-ые годы, однако несмотря на возраст, их популярность все еще остается на высоте. С помощью такой летней шляпки-таблетки можно не только скрыть голову от попадания прямых солнечных лучей, но и создать уникальный и модный образ.

Кроме того, новая летняя коллекция не ограничилась исключительно шляпками-таблетками. Также в ассортименте можно найти привлекательные Соломенные шляпы, которые являются главным трендом этих сезонов.

Эти модели, как и шляпки-таблетки, были популярны еще в античные времена. Несмотря на то, что в другие сезоны такой головной убор особо не наденешь, но летом эта модель пользуется огромным спросом.

Некоторые производители предлагают соломенные шляпки из синтетических материалов, которые только имитируют солому. Внешне такие модели выглядят гораздо дешевле, чем изделия из натуральных материалов. Поэтому, чтобы образ выглядел уникально и дорого, выбирают шляпки из натуральных материалов. Именно такие встречаются в новой летней коллекции Lemmex.

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