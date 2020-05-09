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Политика

"Изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны", - Марина Еминцева

28 мая 2020 13:11  [185] Политика

"Конституция Российской Федерации является основным законом нашей страны. Вносимые в отдельные статьи изменения давно назрели и ожидаемы", - считает депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Марина Еминцева.

"Поправки в Конституцию отражают современный этап жизни России, особенности экономики страны, состояние гражданского общества, международные отношения и многое другое. Это позволит не только выявлять и анализировать существующие проблемы, но и оперативно решать их - для дальнейшего развития общества и государства. По многим важным позициям нашей жизни в тексте действующей Конституции нормы отсутствуют. Всем понятно значение сохранения нашей тысячелетней истории. Мы воспитаны на уважении к историческому прошлому, на соблюдении традиций и сохранении памяти о наших предках. Хочется, чтобы и молодое поколение придерживалось этих же принципов. Сегодня очевидцы важнейших событий двадцатого века постепенно уходят. Именно они могут достоверно передать факты, чувства и эмоции, которые им пришлось пережить в разные исторические моменты. Для меня очень важно признание исторически сложившегося государственного единства и защиты исторической правды", - отметила Марина Еминцева.

По ее мнению, "создание условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, воспитание патриотов и грамотных граждан своей страны - очень важный приоритет в государственной политике России".

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