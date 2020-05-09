Тонометры на запястье

В любой момент времени контролировать артериальное давление можно с помощью тонометра на запястье.

С каждым годом популярность тонометров на запястье возрастает. Такие устройства позволяют контролировать артериальное давление и пульс в любое время. Это может понадобиться людям, страдающим различными патологиями. Также необходимым является тонометр для спортсменов. Благодаря ему удается контролировать показатели при выполнении различных упражнений.

Привлекательной особенностью запястных тонометров является компактность и мобильность. Устройства отличаются простотой эксплуатации. Для их использования не требуется особенных навыков и знаний. Такой прибор просто фиксируется на запястье подобно браслету, после чего нужно нажать кнопку «Пуск». Скорость измерения артериального давления и пульса позволяет получить данные практически мгновенно. Тонометр на запястье можно использовать в любом месте в любое время.

Большинство моделей являются универсальными. Они оснащаются регулируемой манжетой, размеры которой варьируются от 12 до 23 см. Это позволяет использовать тонометр, как взрослым, так и детям.

Функциональным и практичным является запястный тонометр Paramed Х3. Прибор производится по технологии FAST LOGIC. Его конструкция проработана до мельчайших деталей, что обеспечивает высокую точность показателей и удобство в использовании. Повышает функциональность прибора индикатор аритмии. Благодаря ему удается обнаружить даже незначительные нарушения пульса. Запястный тонометр Paramed Х3 полностью автоматический, он подстраивается под индивидуальные особенности человека. Для сохранения данных можно подключить устройство к компьютеру или ноутбуку.

Тонометр на запястье Rossmax S150 также автоматический прибор. Включается и выключается он нажатием единственной кнопки. Точность измерений обеспечивается применением инновационной технологии Smart Sense.

При выборе тонометра на запястье нужно, прежде всего, оценить его комфортность. Обратить внимание нужно и на функциональность и уровень погрешности. Чем длительнее гарантийный срок, тем пожалуй лучше качество прибора.

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