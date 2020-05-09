Игровая приставка Nintendo Switch Lite

Приставка Nintendo Switch Lite – портативная игровая консоль.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite, которую можно приобрести тут разработана для портативных геймеров. Устройство отличается меньшим весом в сравнении с оригинальной версией. Но при всей компактности оно не выглядит хрупким. Пользователи отмечают удобство использования приставки Nintendo Switch Lite.

Портативная игровая консоль изготавливается в трех цветах – сером, бирюзовом и желтом. Кнопки в ней цвета слоновой кости. Они эффектно контрастируют с серым цветом и гармонично смотрятся с бирюзовыми и желтыми приставками.

Поскольку игровая консоль Switch Lite относится к мобильным устройствам, то разработчики уделили большое внимание ее автономности. Для этого в приставку был установлен энергоэффективный чип Tegra, что позволило увеличить время автономной работы от батареи. Производитель утверждает, что можно непрерывно играть в течение 3–7 часов игры при использовании аккумулятора. Как правило, этого достаточно, чтобы занять ребенка во время короткого путешествия на автомобиле.

В игровой консоли Switch Lite устновлен 5,5-дюймовый дисплей. Это позволило уменьшить габариты устройства. Разрешение при этом оставили прежним - 1280×720 пикселей. Этого вполне достаточно для получения качественной картинки. Экран полностью защищен специальным стеклом.

Поскольку приставка Nintendo Switch Lite – это портативное устройство, то в ней не предусмотрена возможность подключения к ТВ. Именно поэтому нужно внимательно подходить к выбору игр. Они не все открываются в мобильном устройстве. Поскольку консоль не используется в настольном режиме, то естественно в комплекте нет док-станции и держателя для джойконов.

Отзывы пользователей об игровой приставке Nintendo Switch Lite почти всегда положительные. В комплекте с консолью предлагается зарядное устройство и вся необходимая документация и гарантийный талон.

По доступной цене игровую приставку Nintendo Switch Lite можно приобрести в интернет-магазине Games Collection. Здесь в каталоге представлена только оригинальная продукция высокого качества. Дополнительно можно приобрести необходимые игровые аксессуары.

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