Надувные матрасы

Высококачественный надувной матрас для сна - комфортное спальное место.

Сегодня надувные матрасы используются для сна не только в походных условиях. Высококачественные модели вполне можно использовать дома. Если купить высококачественный надувной матрас алматы, то он вполне сможет заменить традиционное изделие на кровати.

Отличительной особенностью матрасов для сна является более плотная поверхность. Это обеспечивает используемый прочный и устойчивый к механически воздействиям синтетический материал. Он имеет «Велюровое» или флокированное покрытие, которое характеризуется антискользящими свойствами. Это повышает комфортность использования матраса.

Современные надувные матрасы – это изделия с ортопедическими свойствами. Этим объясняется то, что при их использовании минимизируется давление на позвоночник во время сна. Это позволяет расслабиться и полноценно отдохнуть. Дополнительно в изделиях могут устанавливаться продольные перегородки, усиливающие ортопедический эффект.

Матрасы надувные для сна отличаются хорошей упругостью и не прогибаются под весом тела человека. Воздушная прослойка обеспечивает хорошую теплоизоляцию, поэтому при необходимости можно организовать комфортное место на полу. Это особенно актуально, к примеру, в случае приезда большого количества гостей.

Каждый надувной матрас для сна оснащается механическим или электрическим насосом. Это позволяет быстро создать спальное место. Как правило, такой процесс занимает не более 5 минут. Сдуть матрас также можно в короткое время. В собранном виде изделие занимает мало места, поэтому проблем с хранением, как правило, не возникает. Вес матраса в «нерабочем» состоянии не превышает 10 кг.

Надувные матрасы, которые планируется использовать для сна, необходимо выбирать, прежде всего, по габаритам. Учитывать нужно также и максимальную нагрузку. Производители предлагают стандартные одно- и полуторные матрасы. Также можно приобрести габаритные двуспальные модели, которые способны выдержать нагрузку до 300 кг.

Надувные матрасы – это гигиеничные изделия. Уход за ними отличается простотой. Поверхность хорошо моется обычными способами и быстро высыхает. Кроме того изделия ремонтопригодны при повреждениях.

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