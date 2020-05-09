Как выбрать хорошего производителя мебели

В Ташкенте работает много фирм, которые предоставляют услуги изготовления мебели на заказ. Компании, осуществляющие продажу, делятся на 2 категории – те, которые осуществляют производство полного цикла сами или занимаются перепродажей. В первом случае вы можете заказывать качественные решения с гарантией и без посреднических наценок. Расскажем, как выбрать проверенного производителя, на что обращать внимание, и чем вам может быть интересна мебель от Smebel.

Показатели качества

Надежная и долговечная корпусная мебель должна содержать противоударные канты на выступающих частях столешниц, тумб. Обратите внимание на полозья выдвижных ящиков – самыми долговечными являются стальные элементы, остальные, особенно при значительных нагрузках, быстро изнашиваются.

Стеклах в стенках, сервантах, шкафах закрепляют на врезные петли. Можно использовать зажимные элементы, но с ними часто возникают сложности в обслуживании, замене. Опоры в стенках, сервантах, шкафах качественной мебели регулируемые. Шкафы со стандартными опорами обычно становятся не вертикально, а под углом (он незначительный, но есть). Это основные показатели качества добротной мебели, существуют, конечно, и другие. Ваша задача выбрать тот вариант, который устроит в плане уровня исполнения и цены.

Как отличить проверенного производителя мебели от обычного

В фирме, которая работает на высоком уровне, менеджера, работающего с клиентом, не отвлекают. Офис должен как правило находиться в солидном месте, быть презентабельно оформленным, чистым. Найти директора в клиентоориентированной компании нетрудно – менеджер позовет его по вашему запросу или подскажет, когда можно будет назначить встречу.

Современные мебельные производители услуги проектирования с набором согласований предоставляют бесплатно. Гарантийное обслуживание тоже обязательно, узнайте, возмещаются ли убытки в случае обнаружения заводских дефектов. Заодно уточните, что является заводским браком, а что нет. Обратите внимание на общение ответственного специалиста – владение темой, вежливость, подробность консультирования.

Проверенные контакты в Ташкенте

Если интересует корпусная мебель, диваны, спальни недорого в Ташкенте, обратите внимание на предложение S Mebel. Компания является экспертом рынка корпусной, встроенной мебели, работает с индивидуальными проектами. Время работы на рынке – 12 лет.

Обращаясь в S Mebel, вы можете быть уверены в качестве конечного результата. Производитель изготавливает современную красивую мебель с применением передовых технологий, гарантирует надежность и долговечность готовых решений. Подразделения работают слаженно, и клиент получает свой проект в сжатые сроки. Возможно срочное проектирование, уточняйте. После готовности заказанная мебель будет доставлена по вашему адресу, возможно предоставление услуг сборки и подъема на этаж.

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