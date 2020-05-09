Четыре популярных вида пластиковых бейджей

Поскольку небольшая именная карточка на груди ― залог успешной коммуникации, то к ее выбору стоит подходить ответственно. Сегодня в мастерских изготавливают бейджи разнообразных форм и размеров, с применением инновационных методов печати. Особенно красочно смотрятся изделия из пластика.

С гравировкой

Стилистическое оформление таблички в фирменном стиле компании предполагает использование гравировки или цветной печати. По первому способу изготовление бейджей основано на применении специального двухслойного пластика. В основном верхний слой ― металлизированное покрытие под золото, серебро или бронзу, а нижний ― цветной. Сам процесс нанесения информации осуществляется лазерным лучом, который выжигает поверхностное покрытие. В итоге получается четкое, контрастное и стойкое изображение к внешним негативным фактором.

Именные

Создают именные изделия из цветного пластика, металла или дерева. Но современные пластиковые бывают двух типов: со сменной информацией и постоянной. Небольшой, но достаточно яркий именной бейдж, помогает не просто выделить работников, но и наладить доверительный контакт с клиентами, партнерами. Именно по этой причине данная модель приобрела популярность среди компаний с большой численностью сотрудников.

С контурной обрезкой

Будь-то металлические таблички, дипломы или бейджи, большинство из них выпускается классической прямоугольной. Но, для тех, кто желает подчеркнуть индивидуальность, мастера создают экземпляры фигурные. А пластиковым придавать форму любой сложности реализаций удобнее, причем при минимальных трудовых и временных затратах.

На магните

Булавка, клипса, шнурок, лента ― вариантов креплений производители предлагают множество, но наибольшей популярностью пользуются изделия на магнитах. Если булавка легче, то она оставляет след на одежде. А вот магнитные бейджи подходят для закрепления в любом удобном месте, независимо от ткани костюма или платья. Обычно женщины закрепляют его на нагрудном кармане, а мужчины ― лацкане.

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