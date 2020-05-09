Как создать торговую площадку в интернете

Электронная торговая площадка представляет собой сайт для осуществления продаж в интернете. Оптовые и розничные модели значительно отличаются между собой: если в рознице используются с некоторыми вариациями лишь функции онлайн-магазина, то в опте работают сложные высоконагруженные системы, рассчитанные на множество пользователей с различным уровнем доступа.

Как создать торговую площадку на основе готовой платформы и запустить собственную ЭТП в течение нескольких недель — читайте в статье.

Типы ЭТП: что выбрать для вашей компании

Прежде чем изучить вопрос, как создать торговую площадку в интернете, стоит разобраться с тем, какими они бывают. Перечень распространенных моделей торговых сайтов довольно широк, в него входят следующие варианты:

Классификатор — доска объявлений, предлагающая информацию о товарах и контакты продавца. Не контролирует покупки и продажи, зарабатывает на комиссии за размещение объявлений и вывод их в топ.

— доска объявлений, предлагающая информацию о товарах и контакты продавца. Не контролирует покупки и продажи, зарабатывает на комиссии за размещение объявлений и вывод их в топ. Маркетплейс — платформа, в каталоге которой представлены товары множества продавцов. Выступает гарантом сделки для продавца и покупателя, получает комиссию с продаж. И классифайд, и маркетплейс могут предлагать не только товары, но и услуги.

— платформа, в каталоге которой представлены товары множества продавцов. Выступает гарантом сделки для продавца и покупателя, получает комиссию с продаж. И классифайд, и маркетплейс могут предлагать не только товары, но и услуги. П лощадка для совместных покупок — предлагает розничным покупателям возможность закупок по оптовой цене, на условиях поставщика.

— предлагает розничным покупателям возможность закупок по оптовой цене, на условиях поставщика. Площадка для электронных торгов — сайт, который соответствует требованиям законодательства об электронных торгах и закупках. Здесь осуществляются запрос цен, конкурсы, аукционы, редукционы и другие типы торгов. Как создать электронную площадку для торгов, можно узнать по ссылке: https://www.agora.ru/otraslevye-resheniya/.

— сайт, который соответствует требованиям законодательства об электронных торгах и закупках. Здесь осуществляются запрос цен, конкурсы, аукционы, редукционы и другие типы торгов. Как создать электронную площадку для торгов, можно узнать по ссылке: https://www.agora.ru/otraslevye-resheniya/. Площадка для малоценных закупок — разрабатывается по запросу крупной компании, которая собирает своих поставщиков на едином сайте и работает с ними на собственных условиях.

Как создать электронную торговую площадку

Чтобы создать электронную площадку, потребуются услуги разработчиков. Если в случае с розничным интернет-магазином для разработки можно привлечь даже программиста-фрилансера, то оптовые платформы требуют опыта в создании многопользовательских систем, способных выдерживать высокие нагрузки и обрабатывать сотни тысяч операций в секунду.

Такие платформы требуют поддержки, регулярных обновлений и оптимизации — поэтому к их созданию лучше привлекать надежную команду, в портфолио которой есть десятки аналогичных кейсов и положительные отзывы множества клиентов. Это будет залогом успешной реализации вашего проекта, эффективной поддержки и доработки, а также своевременных обновлений.

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