Электронная торговая площадка представляет собой сайт для осуществления продаж в интернете. Оптовые и розничные модели значительно отличаются между собой: если в рознице используются с некоторыми вариациями лишь функции онлайн-магазина, то в опте работают сложные высоконагруженные системы, рассчитанные на множество пользователей с различным уровнем доступа.
Как создать торговую площадку на основе готовой платформы и запустить собственную ЭТП в течение нескольких недель — читайте в статье.
Прежде чем изучить вопрос, как создать торговую площадку в интернете, стоит разобраться с тем, какими они бывают. Перечень распространенных моделей торговых сайтов довольно широк, в него входят следующие варианты:
Чтобы создать электронную площадку, потребуются услуги разработчиков. Если в случае с розничным интернет-магазином для разработки можно привлечь даже программиста-фрилансера, то оптовые платформы требуют опыта в создании многопользовательских систем, способных выдерживать высокие нагрузки и обрабатывать сотни тысяч операций в секунду.
Такие платформы требуют поддержки, регулярных обновлений и оптимизации — поэтому к их созданию лучше привлекать надежную команду, в портфолио которой есть десятки аналогичных кейсов и положительные отзывы множества клиентов. Это будет залогом успешной реализации вашего проекта, эффективной поддержки и доработки, а также своевременных обновлений.
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