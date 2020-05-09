Лестницы из металлического настила: виды, преимущества, применение

Металлические лестницы, созданные из настила, отличаются повышенной прочностью. Они могут использоваться в жестких условиях и при высоких нагрузках. Конструкции данного вида отличаются высокой степенью безопасности, эргономичным дизайном. Долговечность и стойкость к коррозийным процессам делают их оптимальным выбором для оформления входных групп, межэтажных перекрытий, аварийных выходов.

Разновидности лестниц из настила

Лестницы отличаются материалом изготовления и формой. Получают их из алюминия, оцинкованной, нержавеющей, низколегированной стали. Первый тип привлекает легкостью, но он не предназначен для высоких нагрузок. Следующие два вида рекомендуются для улицы и других мест с высокой влажностью. Если нужно обеспечить безопасность на участках с интенсивным движением, нужно выбирать лестницы из конструкционной низколегированной стали.

По типу конструкции встречаются:

решетчатые;

рифленые;

профилированные.

Ступени из решетчатого настила используются на улице. Они могут иметь ячейки разных размеров. Их главное преимущество заключается в способности пропускать воду, исключая образование луж, наледи. Рифленые и профилированные ступени подходят для помещений, в том числе с повышенной влажностью. Благодаря неоднородной структуре верха значительно сокращается риск травм.

Преимущества лестниц из металлического настила

Выбор в пользу ступеней данного вида очевиден благодаря:

долгому сроку службы;

простоте монтажа;

неприхотливости в обслуживании;

высокой степени безопасности;

инертности к химическим веществам;

негорючести;

экологической безопасности;

способности длительное время выдерживать серьезные нагрузки.

Перечисленные характеристики делают металлические лестницы незаменимыми на объектах строительства, в производственных цехах, складах. Ими комплектуются технологические отсеки, пожарные и аварийные выходы. Сравнительно невысокая стоимость позволяет применять их при необходимости сооружения временных конструкций.

Как производятся лестницы из настила

Настилы производятся методами прессования или сварки. Для конструирования лестниц используются готовые материалы. Конструкция проектируется индивидуально для каждого объекта. Здесь учитывается сразу несколько факторов – предполагаемые наибольшие нагрузки, условия эксплуатации (влага, пыль, температурные колебания), проходимость. Руководствуясь этими аспектами специалисты могут подобрать наиболее подходящие виды настила, способы крепления.

Чаще всего для лестниц применяется стандартные прессованные ступени шириной 600-1200 мм и глубиной 240-305 мм. В них предусматриваются технологические отверстия для простого и быстрого монтажа на прямых, опоясывающих пролетах и винтовых конструкциях.

Производитель товаров из настила готов предложить не только стандартные сегменты, но и создание ступеней по индивидуальным чертежам заказчика с изменением габаритов и форм.

По материалам - https://www.gratepark.ru/.

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