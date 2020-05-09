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Бизнес

Более 100 программ обучения доступно на нижегородской платформе для подготовки кадров в IT-сфере

28 мая 2020 14:13  [169] Бизнес

Более 100 программ обучения доступно на нижегородской платформе для подготовки кадров в IT-сфере. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В мае 2019 года в Нижнем Новгороде был дан официальный старт работе платформы подготовки и трудоустройства IT-специалистов HiBrain. В июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Нижегородской области и УК "iCluster" было подписано соглашение о сотрудничестве при развитии платформы. Площадка аккумулирует курсы и вакансии для программистов и интернет-маркетологов.

"Платформа HiBrain работает уже год. Ее возможности помогают в обучении и трудоустройстве как начинающим, так и опытным специалистам IT- и Digital-сферы. К концу мая доступно уже более 100 курсов обучения программированию, веб-разработке и интернет-продвижению. В период карантина и самоизоляции все занятия проходят в режиме онлайн", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Используя возможности HiBrain, все желающие могут изучить теорию программирования и разработать проекты в портфолио на востребованных языках JavaScript, Python, Java, PHP, Golang, C#, C++ и других. Обучение проводят специалисты IT- и Digital-компаний на примерах реальных проектов.

В числе курсов на HiBrain – обучение в области искусственного интеллекта, Computer Vision, Machine Learning, нейросетей, Data Engineering, Data Science, Data-driven, разработки чат-ботов, Product Designer и других.

Изначально все курсы проводились на базе нижегородских вузов и офисов местных IT-компаний. Весной 2020 года платформа HiBrain начала работать в Москве благодаря партнерскому соглашению с РЭУ им. Г.В. Плеханова. В настоящий момент HiBrain также сотрудничает с онлайн-университетами Skillbox, GeekBrains, Нетология, Otus, SkillFactory.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика - "это новая основа для развития системы государственного управления, бизнеса, социальной сферы". Глеб Никитин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что для Нижегородской области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

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