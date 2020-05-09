Дефицит бюджета Нижегородской области увеличен в 1,7 раза Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 мая внесли изменения в региональный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

С учетом внесенных изменений основные параметры областного бюджета на 2020 год составят:

- доходы – 194,5 млрд рублей (уменьшены более чем на 1 млрд рублей);

- расходы – 212,7 млрд рублей (увеличены более чем на 6,3 млрд рублей);

- дефицит – около 18,2 млрд рублей (увеличение составит около 7,5 млрд рублей или в 1,7 раза).

Как пояснили ЗС НО, в структуре дефицита 11,4 млрд рублей – это направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года. Данная сумма не приводит к увеличению объема государственного долга.

Изменения статей бюджета обусловлены тем, что более чем на 4,5 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета. В частности:

- 1,78 млрд рублей составит дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией,

- 1,23 млрд рублей будет направлено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно,

- 544 млн рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- 416,5 млн рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- 44,5 млн рублей – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Кроме того, более чем на 1 млрд рублей будут увеличены безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

За счет средств областного бюджета около 347 млн рублей будет направлено на реализацию мероприятий Указа губернатора "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности:



- 198 млн рублей – на возмещение части затрат работодателям на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности,

- 91,8 млн рублей – на возмещение затрат работодателям на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности,

- 42 млн рублей – на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции,

- 15 млн рублей – на предоставление безработным гражданам дополнительной компенсационной выплаты.

Также из областного бюджета будет выделено 176 млн рублей на предоставление муниципальным районам и городским округам субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на деятельность транспортных предприятий.

Расходы дорожного фонда будут увеличены более чем на 700 млн рублей за счет остатков, сложившихся на 1 января 2020 года. Резервный фонд правительства Нижегородской области также будет увеличен – на 373 млн рублей.

Также около 34 млн рублей будет направлено на доукомплектование учебным оборудованием и мебелью здания школы на 550 мест в поселке Новинки.

"Мы выделяем финансирование на меры поддержки, которые были заложены в Указ губернатора. Это помощь гражданам, предпринимателям, самозанятым, пострадавшим от последствий пандемии. Для их финансирования мы сокращаем ряд расходов, не связанных с социальными обязательствами, например, инвестиционного характера, которые можно отложить на более поздний период. Сохраняем все обязательства по софинансированию национальных проектов, выплате заработной платы, расходов на деятельность образования и здравоохранения. Расходы на здравоохранение еще и увеличиваются, связано это с закупкой дополнительного оборудования. Эти расходы подтверждены дополнительным финансированием из федерального бюджета в объеме 2 млрд рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Серьезная часть расходов – это поддержка общественного транспорта В этой сфере работают тысячи людей и сотни тысяч пользуются его услугами. Все предприятия общественного транспорта будут освобождены от уплаты транспортного налога в этом году. Это позволит им серьезно сократить расходы, в условиях падения пассажиропотока", - добавил губернатор.

"Борьба с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями требует серьезных ресурсов – организационных, финансовых. Федерация не остается в стороне, в Нижегородскую область поступают значительные средства – на обеспечение оказания медицинской помощи больным, ежемесячные выплаты семьям с детьми. Из регионального бюджета также будут выделены средства на борьбу с последствиями пандемии. Понятно, что сейчас всем сложно, и необходимо решать эти первоочередные задачи. Но жизнь идет своим чередом, дополнительные деньги выделяются и на создание дополнительных мест в детских садах для малышей, и на комплектацию новой школы оборудованием", - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

В связи с ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции документом предусмотрено уменьшение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 6,6 млрд рублей.