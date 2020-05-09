Фонд "Роснано" начнет создавать производство алкилэтаноламинов в Дзержинске в 2021 году Экономика

Завод Синтез ОКА Фото: с сайта Синтез ОКА

Создание производства алкилэтаноламинов в Дзержинске начнется в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Роснано".

Средства для создания производства предоставит совместный инвестиционный фонд АО "Роснано" и ООО "Синтез ОКА". Этот фонд создан в конце 2018 года, он предназначен для вложения средств в химические и нефтехимические проекты на территории России. Первое закрытие фонда составило 7 млрд рублей на паритетной основе, а первым проектом стало создание в Дзержинске на промышленной площадке ООО "Синтез ОКА" среднетоннажного производства алкилэтаноламинов — метилдиэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА).

В "Роснано" пояснили, что в настоящее время в рамках создания производства завершен этап технико-экономического обоснования проекта и разрабатывается проектная документация.

Эпидемиологическая ситуация в стране (пандемия коронавируса) не оказала существенного влияния на график реализации проекта. Начало строительства запланировано на 2021 год.

После ввода установки в эксплуатацию ее ежегодная мощность составит 14 тысяч тонн МДЭА и 17 тысяч тонн ДМЭА, которые будут выпускаться в попеременном режиме.

Ранее сообщалось, что данное производство позволит удовлетворить растущую потребность отечественной промышленности в высокоэффективных сорбентах на основе МДЭА, необходимых для очистки природных и технологических газов от кислых примесей. Кроме того, российским потребителям станет доступен ДМЭА, являющийся основным сырьем для синтеза катионных флокулянтов.

Помимо этого, значительная доля продукции будет поставляться на экспорт.

После запуска производства планируется создание 100 новых рабочих мест.