Лев Пигалицын стал Почетным гражданином Дзержинска, Михаилу Бушуеву присвоен Почетный знак "За заслуги перед городом" Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Лев Пигалицын стал Почетным гражданином Дзержинска, Михаилу Бушуеву присвоен Почетный знак "За заслуги перед городом Дзержинском". Решение о присвоении наград депутаты Думы Дзержинска приняли на заседании 28 мая 2020 года.

Звание "Почетный гражданин города Дзержинска" и Почетный знак "За заслуги перед городом Дзержинском" присуждаются один раз в 5 лет, к юбилейным датам Дня города. Каждую награду получает только один из дзержинцев. В этом году 90-летие Дзержинска.

Обе награды присваиваются за особые заслуги в различных сферах жизнедеятельности города и являются выражением признательности, благодарности и уважения к людям, оказавшим значительное влияние на развитие и процветание города, а также благополучие его жителей.

Народные избранники единогласно поддержали предложение городского комитета по общегородским наградам о присвоении звания "Почетный гражданин г. Дзержинска" Льву Пигалицыну. Лев Васильевич несколько десятков лет проработал учителем в физико-математической школе №2, использовал новаторские методы преподавания и дал путевку в жизнь более чем 180 специалистам и ученым в области физики и математики.

Также депутаты приняли решение о награждении Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" главного врача ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка №2" Михаила Бушуева.

Дзержинцам вручили награды глава города Иван Носков и председатель городской Думы Сергей Попов в думском зале заседаний.

Имена Льва Пигалицына и Михаила Бушуева будут занесены в Книгу Почета города Дзержинска.

СПРАВКА:

Лев Васильевич Пигалицын родился 17 августа 1939 года в Горьком. Закончил физический факультет Горьковского Педагогического института. С 1965 по 2014 годы работал учителем физики, астрономии и информатики в МБОУ "Средняя школа №2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла".

Лев Пигалицын является президентом Ассоциации учителей физики и астрономии Нижегородской области, председателем Российской ассоциации учителей астрономии, членом комитета Приволжского научно-технического конкурса работ школьников (POCT ISEF).

В 1980 году получил звание "Заслуженный учитель РСФСР", в 2010 году – "Народный учитель Российской Федерации".

Награжден медалями: Ордена "За заслуги перед отечеством II степени", "За доблестный труд", "Ветеран труда".

В 2013 вручен Почетный знак главы Администрации города Дзержинска "На благо и пользу".

Вырастил 50 докторов физико-математических наук, более 130 кандидатов наук.

Михаил Германович Бушуев родился в 1961 году в Дзержинске. Окончил Горьковский медицинский институт им. С.М.Кирова. С 1991 года и по настоящее время возглавляет ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка №2".