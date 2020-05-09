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Общество

Детскую игровую зону с водными каналами предлагают создать на бульваре Заречном

28 мая 2020 17:08  [81] Общество
Предварительная концепция развития Заречного бульвара

Предварительная концепция развития Заречного бульвара

Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурное бюро "Вещь" накануне представило предварительную концепцию развития бульвара Заречного и площади перед кинотеатром "Россия".

Разработчики концепции предлагают продлить бульвар к Оке и стилистически связать проектируемые зоны в единое пространство. Так площадь перед кинотеатром планируется сделать овальной, отделив ее от бульвара несколькими рядами деревьев и протяженной перголой с местами для сидения: вращающиеся стулья, качели, скамейки со столиками. К ней будет примыкать крытая эстрада.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

В центре площади запроектирован небольшой фонтан, в северной части – скейт-зона и амфитеатр на две стороны: с видом на рампу и на бульвар. Там же расположится прокат спортивного инвентаря.

Рядом архитекторы предлагают оставить площадку для временных инсталляций, которую смогут использовать нижегородские художники.

По всей площади запроектированы переносные малые архитектурные формы для сидения.

Бульвар Заречный будет встречать нижегородцев арт-объектом, представляющим собой название бульвара. Мощение, по задумке АБ "Вещь", должно быть частично терракотового цвета, чтобы он напоминало о протекавшей здесь ранее реке Ржавке.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

На бульваре планируется установка большой детской площадки, состоящей из трех зон. Первая – водная, где дети смогут, открывая и закрывая заслонки, создавать свою сеть каналов. Вторая – песочная, с различными инструментами и экскаваторами. Третья – игровая для детей постарше.  

Также на бульваре предусмотрено место для игры в настольный теннис, а внутри застройки – спортивное поле и площадка для выгула собак.

В дальнейшем, архитекторы предлагают устроить на Заречном бульваре солярий (длинный лежак) и зону барбекю. Возможно появление кафе и киосков с напитками.

Свое мнение о концепции нижегородцы могут оставить здесь.

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