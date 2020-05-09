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Общество

Нижегородская область направит 1 млрд рублей федеральных средств на расселение аварийного фонда

28 мая 2020 18:54  [284] Общество

Нижегородская область направит 1,004 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующие изменения в бюджет приняло в двух чтениях Законодательное собрание Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин сообщил, что средства для Нижегородской области выделяет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ранее Фонд одобрил сразу две заявки области на предоставление финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья – на реализацию этапов 2020−2021 годов и 2021−2022 годов.

Согласно одобренной заявке, на реализацию второго этапа (2020−2021 годы) регион получает средства в размере 1,004 млрд рублей. Они будут направлены на переселение 1 377 человек из 643 аварийных жилых помещений общей площадью 23,18 тысячи кв. м на территории 22 муниципальных образований.

На реализацию третьего этапа (2021−2022 годы) регион получит 968,39 млн рублей на переселение 1 275 человек из 503 аварийных жилых помещений общей площадью 20,63 тысячи кв. м на территории 14 муниципальных образований.

Напомним, что в 2019 году Нижегородская область почти в два раза перевыполнила показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" в части расселения аварийного жилищного фонда.

В 2020-м и последующих годах в регионе планируется сделать акцент на строительство нового жилья по муниципальному заказу (19,8%) и приобретение квартир у застройщиков на первичном рынке (66,5%), что в совокупности составит 86,3% от всего объема расселяемого аварийного фонда. Три муниципалитета - Арзамас, Княгининский и Уренский районы – сразу пошли по пути строительства новых домов по муниципальным контрактам полного цикла, включающим стадии проектирования и строительно-монтажных работ.

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