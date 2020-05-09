Дело из-за фейка в соцсетях завели в Нижегородской области Происшествия

Уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ завели в Нижегородской области из-за ложной информации в соцсетях. Об это сообщили в региональном СУ СК 28 мая 2020 года.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 апреля этого года 40-летний мужчина, находясь в Балахнинском районе, опубликовал в Instagram видеообращение об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности людей, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России.

Расследование продолжается.

Ранее РИА-Новости сообщали о том, что опубликовано видео с блогером - уроженцем Таджикистана, который призывал мусульман отказаться от вакцинации.

Следственный комитет еще раз напоминает о том, что за тиражирование в СМИ и соцсетях недостоверной информации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, законодательством установлена уголовная ответственность.

Напомним, в мае этого года полицейские составили на молодого кстовчанина протокол за создание фейка про коронавирус.