Последние новости рубрики Происшествия
29 мая 2020 11:40  [107] Подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе
29 мая 2020 08:41  [136] Работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком
29 мая 2020 08:21  [154] Дело из-за фейка в соцсетях завели в Нижегородской области
28 мая 2020 15:42  [231] Слесарь нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму
28 мая 2020 10:56  [280] Бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой
28 мая 2020 10:26  [268] Бездомный нижегородец получил 2,5 года колонии за попытку изнасилования на кладбище
27 мая 2020 14:31  [335] Нижегородский школьник подозревается в вымогательстве и грабеже
26 мая 2020 15:16  [360] Прокуратура проверяет информацию о хлопке газа в котельной Перевоза
26 мая 2020 09:12  [346] Депутата из Шаранги будут судить за фиктивное трудоустройство мужа
25 мая 2020 18:49  [325] Хлопок газа стал причиной обрушения пристроя в Перевозе
Происшествия

Дело из-за фейка в соцсетях завели в Нижегородской области

29 мая 2020 08:21  [154] Происшествия

Уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ завели в Нижегородской области из-за ложной информации в соцсетях. Об это сообщили в региональном СУ СК 28 мая 2020 года.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 апреля этого года 40-летний мужчина, находясь в Балахнинском районе, опубликовал в Instagram видеообращение об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности людей, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России.

Расследование продолжается.

Ранее РИА-Новости сообщали о том, что опубликовано видео с блогером - уроженцем Таджикистана, который призывал мусульман отказаться от вакцинации.

Следственный комитет еще раз напоминает о том, что за тиражирование в СМИ и соцсетях недостоверной информации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, законодательством установлена уголовная ответственность.

Напомним, в мае этого года полицейские составили на молодого кстовчанина протокол за создание фейка про коронавирус.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph