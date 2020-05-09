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Жара, грозовые дожди и резкое похолодание ожидают нижегородцев в ближайшие дни

29 мая 2020 11:53  [554] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Резкая смена погоды ожидается в Нижнем Новгороде и области с 30 мая до 2 июня. Об этом предупреждает нижегородцев региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных нагрузкой на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Министерство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что:
Днем 30 мая ожидается жара до +28°
Днем 31 мая – похолодание до +15°...+20°, также прогнозируются дожди с грозами
Днем 1-2 июня градусники термометров опустятся до +10°...+15°, а ночью и вовсе до +5°. В отдельных районах области ожидаются небольшие дожди.
 

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Теги:
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