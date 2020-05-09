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Бизнес

Более 4 тысяч юрлиц имеют долги за тепло перед ЭнергосбыТ Плюс

29 мая 2020 14:50  [95] Бизнес

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направил свыше 4 тысяч уведомлений о необходимости оплаты тепла и ГВС юрлицам-должникам Дзержинска и Кстова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На конец мая общая сумма задолженности за тепловую энергию и горячую воду юридических лиц Дзержинска и Кстова составляет 172 млн рублей.

Компания напомнила, что в случае невыполнения клиентами своих обязательств, она будет вынуждена обратиться в суд для принудительного взыскания долгов. Так, в мае текущего года в отношении юридических лиц Дзержинска и Кстова уже подготовлено 88 пакетов документов в суд для принудительного взыскания задолженности на общую сумму более 18 млн рублей.

Кроме этого, сведения о нарушителях платежной дисциплины, в том числе ТСЖ, УК, направлены в "Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний". Среди должников за тепловую энергию и горячую воду в "черном списке" ООО "Дзержинская Управляющая Компания", "Потребительский жилищно-строительный кооператив №37", ООО "Автоинвест" (Дзержинск), ОАО "Международная Олимпийская Академия Спорта" (Кстово).

В рамках работы с клиентами-юридическими лицами свыше двух тысяч претензий о дебиторской задолженности адресовано бюджетным организациям; главы Кстова и Дзержинска проинформированы о необходимости в полном объеме оплатить потребленную тепловую энергию.

Оплата тепловой энергии и горячей воды является ежемесячной обязанностью всех потребителей и должна производиться в установленные договором и законодательством сроки без каких-либо исключений. Действующим законодательством не предусмотрено норм, устанавливающих право потребителей не оплачивать потребленные энергоресурсы. Ссылки на невозможность исполнения обязательств являются злоупотреблением правом (ст.10 ГК РФ) и недобросовестным поведением, уклонением от исполнения обязательств по договору.

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