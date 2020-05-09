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Общество

ГИБДД разъяснило действия при вымогательстве взятки со стороны госавтоинспекции (ВИДЕО)

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Фото: НИА Нижний Новгород

Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области поделилось со СМИ сюжетом о борьбе ГИБДД с коррупцией.

Инспектор Контрольно-профилактического отдела регионального УГИБДД, лейтенант полиции Светлана Авдеева рассказывает, как избежать уголовного преследования, столкнувшись с ситуацией, где присутствует взятничество на дорогах.

Видео предоставлено отделом по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области:

 

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