Кавер-джаз-группа Diamond Black

Кавер-джаз-группа Diamond Black предлагает услуги выступлений в Москве. Она исполняет классную джазовую музыку, ее выступление украсит мероприятие. Пожалуй, это одна из лучшая кавер группа столицы, играющая джаз. В ее репертуаре две основных программы. Одна джазовая, другая – кавер.

Кавер программа

Кавер репертуар включает яркие отечественные и мировые хиты. Это не только джазовые композиции, но и других жанрах. Например, поп-музыка, ретро, RnB, рок и евроданс. Кавер бенд славится великолепным женским вокалом, первоклассным исполнением, исключительно живым звучанием. В шоу принимают участие профессиональные музыканты с многолетним опытом в event. На мероприятии группа гарантирует эмоции и драйв, энергетику настоящего концерта.

Коллектив тщательно готовится и репетирует перед выступлением. С клиентом согласовывается плэйлист. Музыкальная кавер группа на свадьбу предлагает индивидуальную концепцию выступления. Она работает на разных площадках и для различной аудитории. Стоимость зависит от многих факторов, например, от продолжительности выступления и размера аудитории. Она начинается от 70-ти тысяч рублей.

Джазовая программа

В репертуаре представлены джазовые хиты и популярные песни в джазовой интерпретации. Песни исполняет темнокожая солистка с роскошным вокалом. Выступления подходят для вечеринок в стиле Джаз или Гэтсби. Джазовые музыканты на праздник москва имеют в арсенале профессиональное световое и акустическое оборудование для выступления на различных площадках и объектах. При необходимости используется дым-машина. Согласование стоимости и репертуара осуществляется заранее. При постоянном сотрудничестве ресторанные заведения и агентства получают отличные скидки.

Преимущества

Эксклюзивные музыкальные представления.

Музыканты – участники телевизионных музыкальных проектов на ведущих телеканалах страны.

Группа входит в ТОП-7 Москвы.

Зажигательные хиты в разных музыкальных стилях и жанрах.

Солистка профессионально исполняет джаз, имеет профильное образование (в США).

Интерактивное шоу, яркие костюмы.

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