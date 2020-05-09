Правила выбора линолеума в квартиру

Среди всех существующих напольных покрытий линолеум выигрывает по соотношению качества и цены. На полках магазинов выбор этого материала очень большой. Есть линолеум, который имитирует ламинат или кирпичную кладку. Он может быть однотонным или цветным. Большой ассортимент предлагает интернет-магазин Леруа Мерлен каталог товаров можно посмотреть на сайте leroymerlin-catalog.ru.
Чтобы выбрать хорошее покрытие нужно руководствоваться несколькими параметрами:
- Место назначения. Обычно если это первая покупка, то покупатели обращают внимание только на рисунок и оттенок. Специалисты же говорят, что нужно учитывать тип помещения, потому что в разных комнатах разная нагрузка на пол.
- Экологическая безопасность. Каждый хочет купить покрытие, которое было бы натуральным и безопасным. Линолеум состоящий из полностью натуральных компонентов называется мармолеум. В его составе растительные масла, пробковая мука, джут и известковый порошок. Красители также применяются натуральные.
- Плотность. Износостойкость полностью зависит от этого параметра, и он является немаловажным. Плотность должна быть такой, чтобы покрытие не продавливалось и было устойчивым к различным механическим повреждениям. Толстое покрытие не значит лучшее. Например, если нужен линолеум в детскую комнату, то действительно толстое покрытие будет оптимальным выбором. А для гостиной или прихожей лучше выбирать более тонкие варианты. На них меньше будут видны следы от мебели.
- Наличие защитного слоя. Если есть дополнительное покрытие, то ухаживать будет намного проще. Защитный стой необходим для того, чтобы уберечь покрытие от быстрого истирания.
- Основа. От этого параметры зависит звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Большую популярность имеет линолеум, который имеет теплозвукоизолирующую основу. Он имеет отличные показатели.
Перед тем как отправляться за покупкой определите тип помещения и интенсивность нагрузки. Также представленные выше советы помогут быстрее сделать выбор.
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