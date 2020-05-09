Правила выбора линолеума в квартиру

Среди всех существующих напольных покрытий линолеум выигрывает по соотношению качества и цены. На полках магазинов выбор этого материала очень большой. Есть линолеум, который имитирует ламинат или кирпичную кладку. Он может быть однотонным или цветным. Большой ассортимент предлагает интернет-магазин Леруа Мерлен каталог товаров можно посмотреть на сайте leroymerlin-catalog.ru.

Чтобы выбрать хорошее покрытие нужно руководствоваться несколькими параметрами:

Место назначения. Обычно если это первая покупка, то покупатели обращают внимание только на рисунок и оттенок. Специалисты же говорят, что нужно учитывать тип помещения, потому что в разных комнатах разная нагрузка на пол.

Экологическая безопасность. Каждый хочет купить покрытие, которое было бы натуральным и безопасным. Линолеум состоящий из полностью натуральных компонентов называется мармолеум. В его составе растительные масла, пробковая мука, джут и известковый порошок. Красители также применяются натуральные.

Плотность. Износостойкость полностью зависит от этого параметра, и он является немаловажным. Плотность должна быть такой, чтобы покрытие не продавливалось и было устойчивым к различным механическим повреждениям. Толстое покрытие не значит лучшее. Например, если нужен линолеум в детскую комнату, то действительно толстое покрытие будет оптимальным выбором. А для гостиной или прихожей лучше выбирать более тонкие варианты. На них меньше будут видны следы от мебели.

Наличие защитного слоя. Если есть дополнительное покрытие, то ухаживать будет намного проще. Защитный стой необходим для того, чтобы уберечь покрытие от быстрого истирания.

Основа. От этого параметры зависит звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Большую популярность имеет линолеум, который имеет теплозвукоизолирующую основу. Он имеет отличные показатели.

Перед тем как отправляться за покупкой определите тип помещения и интенсивность нагрузки. Также представленные выше советы помогут быстрее сделать выбор.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.