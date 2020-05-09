Из чего состоит пластиковое окно – конструкция

Пластиковое окно представляет собой сложную конструкцию и состоит из нескольких элементов, но давайте начнем с простого, что такое ПВХ. Поливинилхлорид (ПВХ) — пластмасса бесцветного или белого цвета. Из поливинилхлорида научились изготавливать большинство продуктов бытового предназначения, от щеток до пластиковых окон.

Конструкция пластикового окна

Окно состоит из многих элементов, которые важны для сохранения шумо- и звукоизоляционных свойств окна.

Профиль

Основу окна составляет рама. По форме она должна повторять размеры оконного пространства, чтобы ее можно быть максимально прочно зафиксировать. В раме содержится несколько воздушных камер (от трех до семи), а толщина стенок варьируется от 2 до 3-х мм. Профиль армируют специальным профилем из стали, которая и обеспечивает высокую прочность окна.

Створка

Створка - это часть окна, которую можно открыть. По форме повторяет раму, состоит из стеклопакета и штапика, а внутри — армированный усилитель. Створки производят и в половину оконного проема, и в виде верхней части, то есть в виде форточки. Разнообразие фурнитуры позволяет открывать окно как полностью, так и в режиме микропроветривания.

Импост

Импост — это пластиковый профиль, который имеет внутри усиление из стали и разделяет раму на 2 и более частей. Именно импост позволяет объединять несколько створок в рамках одного окна.

Штапик

Это элемент крепления, состоящий из пластмассовой накладки с прорезиненным основанием. Штапик обеспечивает плотное прилегание стеклопакета к профилю. Это помогает создать герметичность и защитить комнату от холодного воздуха и шума улицы.

Штульп

Это особый элемент, который позволяет создать единое большое пространство при двух двух открытых створках без импоста между ними.

Армирующий профиль

Профиль из металла укрепляет оконную конструкцию и размещается внутри профиля из ПВХ.

Фурнитура

Фурнитура — это функциональная часть окна, которая обеспечивает подвижность створок и форточек. Некоторые считают, что в роли фурнитуры выступают только ручки. Но на деле фурнитурой считаются все механизмы окна. На этом элементе экономить не стоит, потому как от его качества и надежности зависит то, как долго окно будет выполнять свои функции и защищать ваш дом от холода и шума.

Стеклопакет

Это прозрачная часть окна, которая не только сохраняет тепло, но и позволяет солнечному свету проникать в квартиру. Стеклопакет производят из двух и более стекол, соединенных между собой.

Уплотнитель

Уплотнители состоят из резины или силикона. Их устанавливают на створки (в местах контакта рамы и подвижной части окна), по контуру рамы, штапика и стеклопакета. Уплотнители усиливают все функции окон.

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