Из чего состоит пластиковое окно – конструкция

Пластиковое окно представляет собой сложную конструкцию и состоит из нескольких элементов, но давайте начнем с простого, что такое ПВХ. Поливинилхлорид (ПВХ) — пластмасса бесцветного или белого цвета. Из поливинилхлорида научились изготавливать большинство продуктов бытового предназначения, от щеток до пластиковых окон.
Окно состоит из многих элементов, которые важны для сохранения шумо- и звукоизоляционных свойств окна.
Основу окна составляет рама. По форме она должна повторять размеры оконного пространства, чтобы ее можно быть максимально прочно зафиксировать. В раме содержится несколько воздушных камер (от трех до семи), а толщина стенок варьируется от 2 до 3-х мм. Профиль армируют специальным профилем из стали, которая и обеспечивает высокую прочность окна.
Створка - это часть окна, которую можно открыть. По форме повторяет раму, состоит из стеклопакета и штапика, а внутри — армированный усилитель. Створки производят и в половину оконного проема, и в виде верхней части, то есть в виде форточки. Разнообразие фурнитуры позволяет открывать окно как полностью, так и в режиме микропроветривания.
Импост — это пластиковый профиль, который имеет внутри усиление из стали и разделяет раму на 2 и более частей. Именно импост позволяет объединять несколько створок в рамках одного окна.
Это элемент крепления, состоящий из пластмассовой накладки с прорезиненным основанием. Штапик обеспечивает плотное прилегание стеклопакета к профилю. Это помогает создать герметичность и защитить комнату от холодного воздуха и шума улицы.
Это особый элемент, который позволяет создать единое большое пространство при двух двух открытых створках без импоста между ними.
Профиль из металла укрепляет оконную конструкцию и размещается внутри профиля из ПВХ.
Фурнитура — это функциональная часть окна, которая обеспечивает подвижность створок и форточек. Некоторые считают, что в роли фурнитуры выступают только ручки. Но на деле фурнитурой считаются все механизмы окна. На этом элементе экономить не стоит, потому как от его качества и надежности зависит то, как долго окно будет выполнять свои функции и защищать ваш дом от холода и шума.
Это прозрачная часть окна, которая не только сохраняет тепло, но и позволяет солнечному свету проникать в квартиру. Стеклопакет производят из двух и более стекол, соединенных между собой.
Уплотнители состоят из резины или силикона. Их устанавливают на створки (в местах контакта рамы и подвижной части окна), по контуру рамы, штапика и стеклопакета. Уплотнители усиливают все функции окон.
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