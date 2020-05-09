Голосовой автоинформатор ITLINE с функциями БНСТ (бортовой навигационный спутниковый терминал): особенности и преимущества

Для оснащения современного транспорта используются автоинформаторы, которые контролируют работу систем оповещения. Они могут работать автоматически или вручную, своевременно оповещают пассажиров об остановках по мере вхождения в геозоны. Оборудование функционирует синхронно со спутником, голосовой автоинформатор ITLINE обеспечивает передачу данных по сетям подвижной радиотелефонной связи GSM. Устанавливается на все транспортные средства стандарта М2 и М3.
Оборудование полностью укомплектовано и готово к установке. Антенна GSM/GPRS обеспечивает бесперебойную связь со спутником и точное определение расположения транспортного средства на карте с погрешностью не более 15 метров.
Согласно постановлению №285 весь общественный транспорт должен быть оснащен системой навигации и информирования. Автоинформатор ITLINE относится к такому оборудованию, устройство точно передает данные о движении ТС:
Оборудование питается от бортовой сети автомобиля напряжением 12/24 В. При использовании интерфейсов RS-485 возможен обмен данными с дополнительным оборудованием. Водитель может настроить связь с диспетчером по сетям подвижной радиотелефонной связи GSM.
При покупке автоинформатора ITLINE с функциями БНСТ клиент получает базовый комплект:
Можно подключать дополнительное оборудование – тангенту, микрофон, датчики температуры, динамики, датчик открытия дверей, дополнительную кнопку водителя (сухой контакт). Это упрощает настройку и управление автоинформатором.
Установка автоинформатора ITLINE – удобное решение для транспорта:
Оборудование безопасное, надежное и долговечное, соответствует требованиям технического регламента по безопасности колесных транспортных средств приложения №2 от 10 сентября 2009 года.
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