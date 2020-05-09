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Политика

Депутат Юрий Шумский сложил полномочия депутата Думы Дзержинска

29 мая 2020 13:12  [121] Политика

Депутат по одномандатному округу №1 думы Дзержинска Юрий Шумский сложил с себя полномочия по собственному желанию. Об этом сообщает перс-служба Думы города.

Его заявление было рассмотрено на заседании профильного комитета - по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике. Депутатский корпус поддержал заявление коллеги, приняв решение в рабочем порядке.

Новый депутат по округу будет определен на предстоящих выборах в Городскую думу VII созыва. До этого момента свои обращения и заявления жители округа могут направлять в приемную депутата. Они будут рассматриваться председателем Думы Сергеем Поповым.

СПРАВКА:
Юрий Шумский был избран депутатом по округу №1 Дзержинска в 2015 году. За него проголосовали около 76% избирателей, принявших участие в выборах по округу.

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