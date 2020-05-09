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Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем. Указ главы государства опубликован на сайт президента.
Владимир Путин подписал Указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года".
Из текста указа следует, что 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы.
В этот день в городах РФ в 10:00 пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, где будут использоваться официальные символы Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы
Указ также предусматривает в городах страны артиллерийский салют в 22:00 мск.
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