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Экономика

ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%

30 мая 2020 09:25  [114] Экономика

Как сообщает пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк", с 1 июня стартует приём заявок на льготный кредит на возобновление деятельности по ставке 2% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства.

Согласно информации, средства будут доступны представителям бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.

Отмечается, что при условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита. В том случае, если вышеуказанные условия не будут соблюдены, то кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года. Максимальный объем кредита ограничен суммой 6 МРОТ на сотрудника.

Оформить заявку на кредит в ПСБ по сниженной ставке можно полностью онлайн, по трём документам, до 1 ноября текущего года.

"Являясь одним из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, ПСБ поддерживает инициативу правительства, нацеленную на помощь и возобновление деятельности компаний. Мы уже выдали более 1 млрд рублей по программе льготного кредитования на выплату зарплаты под 0% и прогнозируем значительный объем обращений по кредиту под 2%. Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе на погашение ранее взятых льготных кредитов, выплату заработной платы и предпринимательскую деятельность", – сказал руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

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