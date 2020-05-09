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Общество

Информацию о благоустройстве парка "Швейцария" к 800-летию Нижнего Новгорода аккумулируют на едином сайте

30 мая 2020 12:51  [225] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Информацию о благоустройстве парка "Швейцария" к 800-летию Нижнего Новгорода аккумулируют на едином сайте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, специальный проект запущен для оперативного информирования общественности о ходе реализации работ по благоустройству парка "Швейцария". Отмечается, что на ресурсе можно найти исторический блок о появлении парка и его преобразованиях, а также информационный – о проектных решениях и ключевых цифрах будущего благоустройства. Нижегородцы могут детально узнать, что будет реализовано на территории парка к 800-летию Нижнего Новгорода. Сайт планируется постоянно обновлять, чтобы знакомить пользователей с ходом благоустройства.

Уже подготовлен перечень ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме того, благодаря форме обратной связи, каждый заинтересованный житель может оставить свой комментарий по поводу благоустройства.

Спецпроект по благоустройству парка "Швейцария" доступен по ссылке: https://special.nizhny800.ru/park

Напомним, комплексное благоустройство парка "Швейцария" проходит в рамках направления "#Символы800" инфраструктурной программы "#Город 800". В проекте были учтены многие пожелания разных категорий граждан: студентов, представителей общественных организаций и других активных жителей.

Программа "#Город 800" – центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Она включает в себя также реставрацию объектов культурного наследия и комплексное благоустройство 33-х общественных пространств в рамках направления "#Среда800".

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