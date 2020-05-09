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Политика

"Предварительное голосование дает молодежи шанс заявить о себе", - Александр Митрофанов

30 мая 2020 13:59  [88] Политика

Председатель Нижегородской областной организации "Российский союз молодежи" Александр Митрофанов принял участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.

Согласно информации, он отдал свой голос за участника в Нижегородском районе.
 
Напомним, что жители выбирают кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода в сентябре. На участие в процедуре заявились 96 человек. Что важно, почти половина участников являются представителями молодежи – это люди до 35 лет.
 
По словам Александра Митрофанова, партийное голосование позволяет определить наиболее сильных кандидатов и дает отличный шанс молодежи заявить о себе.
 
"Предварительное голосование – это хороший шанс попробовать себя в качестве потенциального кандидата, чтобы в дальнейшем строить свою политическую карьеру. Это возможность оценить свои силы и понять, насколько тебе это интересно. Уверен, для многих участие в процедуре станет толчком для развития. Что важно, каждый участник получит серьезный опыт, конкурируя с достойными соперниками и опытными политиками", - подчеркнул Александр Митрофанов.
 
Он отметил, что такое серьезное количество молодежи среди участников говорит о том, что им интересно участвовать в жизни города и области.
 
"У молодежи традиционно много достойных идей и проектов, которые в данном случае могут способствовать развитию Нижнего Новгорода. Участие в процедуре поможет привлечь к ним внимание и заявить о себе. Я уверен, что большинство молодых людей небезразлично относятся к тому, что происходит сейчас у нас в стране и области, поэтому хотят попробовать себя в новых форматах участия в общественно-политической жизни", - рассказал Александр Митрофанов.
 
Проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте PG.ER.RU до 31 мая включительно. Стать выборщиком может любой избиратель, зарегистрированный на территории соответствующего округа в Нижнем Новгороде. Процедура регистрации и самого голосование происходит исключительно добровольно, по личному желанию каждого нижегородца. Победители предварительного голосования примут участие в выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода, которые состоятся 13 сентября.

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