"Голосование через Интернет на праймериз – шаг в будущее", - Дмитрий Сватковский Политика

Голосование через Интернет на праймериз – шаг в будущее, - Дмитрий Сватковский

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Сватковский отметил, что защищенность и при этом прозрачность голосования через Интернет чуть ли не выше, чем при обычном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

"Я проходил процедуру праймериз "Единой России" в 2018 году перед выборами в Государственную Думу по избирательному округу №129, участвовал в дебатах, встречался с населением, поэтому по личному опыту знаю, что предварительное голосование очень ответственный и важный этап выборов", - рассказал парламентарий.



Депутат напомнил, что сейчас на сайте PG.ER.RU проходит предварительное голосование по отбору кандидатов от партии для участия в выборах депутатов в городскую Думу. "Во многом новый состав Думы будет определять, как жить Нижнему Новгороду в непростой период перемен, связанный с экономической, социальной и эпидемиологической ситуациями. Поэтому я призываю жителей города ответственно подойти к этому и принять участие в праймериз. Конкуренция в "Единой России" высока, в партии много достойных людей, но именно праймериз является отличным фильтром, который дает возможность выбрать самых активных и эффективных", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.



Парламентарий отметил, что с одной стороны, эпидемия предопределила то, что в этом году голосование впервые проходит полностью в электронном формате. С другой стороны, жизнь не стоит на месте. И с этой точки зрения партия делает большой шаг вперед - на мой взгляд, в самом ближайшем будущем будут востребованы все формы голосования.



"Знаю, что есть скепсис вокруг этой темы. Но, погрузившись в суть (вместе с коллегами я выступил одним из авторов законопроекта о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на выборах через Интернет в Москве), могу сказать, что защищенность и при этом прозрачность голосования через Интернет чуть ли не выше, чем при обычном голосовании. Плюс это удобнее для граждан. Я уже не говорю о современном тренде на предоставление многих сервисов дистанционно", - отметил Дмитрий Сватковский.