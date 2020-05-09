Последние новости рубрики Политика
30 мая 2020 16:10  [28] Волонтеры поддерживают участников предварительного голосования в Нижнем Новгороде
30 мая 2020 14:21  [149] "Голосование через Интернет на праймериз – шаг в будущее", - Дмитрий Сватковский
30 мая 2020 13:59  [86] "Предварительное голосование дает молодежи шанс заявить о себе", - Александр Митрофанов
29 мая 2020 18:37  [160] "Единая Россия" создает новую коммуникационную модель", – Константин Костин
29 мая 2020 16:31  [288] "Праймериз дает возможность каждому гражданину участвовать в дальнейшей жизни региона", - Денис Москвин
29 мая 2020 16:10  [183] "Единая Россия" создает новую коммуникационную модель", – Константин Костин
29 мая 2020 13:24  [540] Новые ограничения в "наливайках" могут ввести в Нижегородской области
29 мая 2020 13:12  [145] Депутат Юрий Шумский сложил полномочия депутата Думы Дзержинска
29 мая 2020 12:09  [247] "Электронное голосование – большой шаг навстречу будущему", - Вадим Булавинов
29 мая 2020 11:25  [199] "Поправки в Конституцию гарантируют равноправие всех народов, населяющих Россию", - Каринэ Кочарян
Политика

Волонтеры поддерживают участников предварительного голосования в Нижнем Новгороде

30 мая 2020 16:10  [28] Политика
фото пресс-службы РИК НРО Единой России

фото пресс-службы РИК НРО Единой России

Волонтеры поддерживают участников предварительного голосования в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Согласно информации, по итогам процедуры будут определены кандидаты от партии для участия в выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода, которые пройдут в сентябре.
 
В партийном голосовании принимают участие 96 человек. Все они активно подключились к работе по оказанию помощи жителям в период пандемии коронавируса. В том числе, 27 человек являются руководителями окружных волонтерских центров "Единой России".
 
"В такой сложной ситуации объединилось много неравнодушных людей. Мы проделали большую совместную работу с участниками предварительного голосования. И каждый для себя определил лидера, которого захотел бы поддержать на выборах в Думу Нижнего Новгорода. Это важно, чтобы именно инициативные и активные люди представляли там интересы нас, жителей города", - рассказала волонтер Наталья Сокол.
 
Она подчеркнула, что в этом году голосование стало еще легче, потому что перешло в электронный формат.
 
"У меня ушла буквально минута, чтобы зайти, ввести свои данные и проголосовать. Что самое главное, никуда не нужно идти, можно поддержать участников прямо из дома. А это очень важно для безопасности людей в это непросто время", - добавила волонтер.
 
Напомним, проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте PG.ER.RU до 31 мая включительно. Стать выборщиком может любой избиратель, зарегистрированный на территории соответствующего округа в Нижнем Новгороде. Процедура регистрации и самого голосование происходит исключительно добровольно, по личному желанию каждого нижегородца.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph