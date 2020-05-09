Волонтеры поддерживают участников предварительного голосования в Нижнем Новгороде Политика

фото пресс-службы РИК НРО Единой России

Волонтеры поддерживают участников предварительного голосования в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Согласно информации, по итогам процедуры будут определены кандидаты от партии для участия в выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода, которые пройдут в сентябре.



В партийном голосовании принимают участие 96 человек. Все они активно подключились к работе по оказанию помощи жителям в период пандемии коронавируса. В том числе, 27 человек являются руководителями окружных волонтерских центров "Единой России".



"В такой сложной ситуации объединилось много неравнодушных людей. Мы проделали большую совместную работу с участниками предварительного голосования. И каждый для себя определил лидера, которого захотел бы поддержать на выборах в Думу Нижнего Новгорода. Это важно, чтобы именно инициативные и активные люди представляли там интересы нас, жителей города", - рассказала волонтер Наталья Сокол.



Она подчеркнула, что в этом году голосование стало еще легче, потому что перешло в электронный формат.



"У меня ушла буквально минута, чтобы зайти, ввести свои данные и проголосовать. Что самое главное, никуда не нужно идти, можно поддержать участников прямо из дома. А это очень важно для безопасности людей в это непросто время", - добавила волонтер.



Напомним, проголосовать за понравившегося кандидата можно на сайте PG.ER.RU до 31 мая включительно. Стать выборщиком может любой избиратель, зарегистрированный на территории соответствующего округа в Нижнем Новгороде. Процедура регистрации и самого голосование происходит исключительно добровольно, по личному желанию каждого нижегородца.