Спортивно-тренировочный самолёт разбился в Богородске Происшествия

фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области

Спортивно-тренировочный самолёт разбился в Богородске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возможном падении легкомоторного самолета в Богородском муниципальном округе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 30 мая в 13:58.

На месте спасатели установили, что совершил падение спортивно-тренировочный самолет Як-52. Погибших и пострадавших нет. Жертв и разрушений на земле также нет.

Отмечается, что в настоящее время компетентные органы начали расследование произошедшего.