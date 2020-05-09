фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области
Спортивно-тренировочный самолёт разбился в Богородске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о возможном падении легкомоторного самолета в Богородском муниципальном округе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 30 мая в 13:58.
На месте спасатели установили, что совершил падение спортивно-тренировочный самолет Як-52. Погибших и пострадавших нет. Жертв и разрушений на земле также нет.
Отмечается, что в настоящее время компетентные органы начали расследование произошедшего.
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