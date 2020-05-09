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Бизнес

"Качество молока, реализуемого в торговых точках региона, улучшается из года в год", - Денис Миронов

31 мая 2020 11:29  [102] Бизнес

Директор Нижегородского ЦСМ Росстандарта Денис Миронов в преддверии Всемирного дня молока поделился результатами испытаний этого продукта.

"В 2019 году за период с января по май в лабораториях центра было проверено 156 образцов сырого и пастеризованного молока, из них 10% проб имели отрицательный протокол. За аналогичный период 2020 года лишь 5% образцов не прошли испытания. Это говорит о том, что производители молока и молочной продукции заинтересованы в производстве качественного продукта", - сказал Денис Миронов.

Среди образцов молока – продукция предприятий-участников Национальной системы сертификации. По результатам испытаний все образцы успешно прошли испытания.

"На сегодняшний день в проекте "Национальная система сертификации" представлено 446 нижегородских товаров – это примерно 20% от общего количества зарегистрированной продукции в проекте. Из них – 15 наименований молока", - пояснил Директор Нижегородского ЦСМ.

"Отмечу, в области ведется большая работа по снижению количества фальсификата на рынке, в том числе молочной продукции. Данная тема неоднократно обсуждалась на заседаниях Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области, а также регионального Молочного союза. И результаты этой работы мы видим даже на примере испытаний одной лаборатории центра Росстандарта", - подытожил Денис Миронов.

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