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Общество

Более 217,5 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

31 мая 2020 11:35  [119] Общество

Более 217,5 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования составил 6791,9 человек на 100 тыс. населения.

"За последние сутки тестирование прошли 5 952 человека. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 184,9 теста на 100 тысяч человек", - сообщил Глеб Никитин.

"Мы продолжаем наращивать объемы тестирования в регионе. Для постановки диагноза недостаточно проведения однократного теста. При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз", - пояснил глава региона.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

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Теги:
Инфекция
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