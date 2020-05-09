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Общество

"Продукция нижегородских химических предприятий востребована на мировых рынках", - Глеб Никитин

31 мая 2020 11:52  [272] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем химика.

"Химия и нефтехимия входят в число базовых отраслей экономики Нижегородской области. В этот день хотелось бы поблагодарить всех, кто трудится в этой сфере. Это очень ответственная и непростая работа, требующая больших знаний и профессионализма", - говорится в поздравлении губернатора.

"Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, а стараетесь создавать что-то новое. Продукция нижегородских предприятий востребована не только в стране, но и на мировых рынках. Открытие предприятия холдинга "Оргхим" в Малайзии стало одним из самых ярких примеров экспорта наших технологий. Активная работа над новыми проектами в этой области ведется сейчас в нижегородском Научно-образовательном центре, созданном в рамках национального проекта "Наука". Крайне важно, что акцент сегодня делается на производство экологически безопасной продукции. Забота об окружающей среде становится приоритетом развития отрасли", - добавил Глеб Никитин.

"Отдельные поздравления жителям Дзержинска. В этом году город химиков отметил 90-летие. Уверен, что вековой юбилей удастся встретить с еще большими достижениями. Недавно правительство России одобрило создание на территории Дзержинска особой экономической зоны "Кулибин". Это свидетельство огромного инвестиционного потенциала территории. Приложим все усилия, чтобы там появлялись новые проекты и рабочие места. Для этого есть все необходимое", - подытожил губернатор.

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