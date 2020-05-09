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Бизнес

Количество бесхозных земельных участков в Нижегородской области сократилось на 20%

31 мая 2020 12:15  [127] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество незарегистрированных в собственность земельных участков и объектов имущества в Нижегородской области с начала 2020 года сократилось на 20%. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений региона.

По данным на 1 января 2020 года, было выявлено 980 тысяч объектов, собственность на которые была не зарегистрирована. На сегодняшний день таких объектов насчитывается 800 тысяч.

"Динамика положительная, но цифра незарегистрированных объектов все равно остается внушительной. При отсутствии регистрации на собственность совершать с ней сделки недопустимо по закону", - сказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Он добавил, что в случае отсутствия правообладателя, объект может перейти в собственность государства.

"Уверен, что в подобных мерах никто не заинтересован, поэтому очень прошу владельцев незарегистрированного имущества ответственно отнестись к этому вопросу. Государственная регистрация права является гарантией защиты прав собственности", - пояснил министр.

Перечень объектов, сведения о правах на которые не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, размещен на официальном сайте ГБУ "Кадастровая оценка".

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