Завершается праймериз "Единой России" в думу Нижнего Новгорода Политика

Предварительное голосование по отбору кандидатов "Единой России" в думу Нижнего Новгорода завершается сегодня – 31 мая в полночь. Об этом напоминают в пресс-службе партии.

Праймериз в этом году проходит в формате электронного голосования.

"Нижегородцы, которые еще не выбрали своего кандидата, могут сделать это до конца сегодняшнего дня. Для этого нужно с любого электронного устройства – компьютера, планшета, телефона, подключенного к интернету, зайти на сайт pg.er.ru, пройти необходимую процедуру регистрации и отдать свой голос за участника, которого считаете наиболее эффективным и достойным для работы в городской Думе", - сказала заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Щетинина.

Она отметила, что впервые процедура предварительного голосования проходит в электронном формате, но рейтинг ее открытости и эффективности нисколько не снизился.

"Раньше предварительное голосование проходило в виде конференций и в очной форме голосования. В этом году из-за пандемии мы оказались, что называется на передовой – первыми приняли решение провести голосование полностью в дистанционном режиме. Для этого специалистами была проведена серьезная работа, чтобы это было не только понятно и доступно, но и максимально безопасно и честно. Технологии, которые используются на нашей электронной площадке, абсолютно безопасны и с точки зрения сохранения персональных данных избирателей, и с точки зрения "чистоты" самой процедуры голосования. Здесь невозможны никакие корректировки и подтасовки – все прозрачно и достоверно", - добавила руководитель фракции "Единой России" в региональном парламенте.

Ольга Щетинина отметила, что процедура предварительного голосования уже более десяти лет помогает "Единой России" узнать мнение избирателей по поводу поддержки того или иного кандидата на выборах разного уровня, выбрать из них самых достойных. И интерес к процедуре растет с каждым разом, причем не только со стороны партийцев, но и у простых жителей. Также с каждым годом усиливается и конкуренция среди участников внутрипартийного голосования. В праймериз участвует много активных молодых людей, представителей общественности, педагогов, врачей, и, причем, большинство из них не партийные люди.

"В этом году 96 человек заявились на 35 избирательных округов в областном центре. В среднем на одно место три кандидата, конкуренция нешуточная. Претенденты не только подали заявки на участие в предварительном голосовании, они разместили видеообращения с информацией о себе, своими социальными проектами и предложениями в решении различных проблем наших граждан, инициативы для развития Нижнего Новгорода. Все жители могут ознакомиться с ними на сайте предварительного голосования. Еще раз приглашаю всех жителей Нижнего Новгорода проголосовать за кандидатов, которым вы доверяете, которые, по вашему мнению, смогут достойно защищать ваши интересы и принести пользу нашему любимому городу", - резюмировала Ольга Щетинина.

Напомним, с 25 по 31 мая в Нижнем Новгороде проходит электронное предварительное голосование "Единой России" для последующего выдвижения от партии на очередные выборы депутатов городской Думы, которые состоятся 13 сентября этого года. В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате.

Принять участие в голосовании могут все желающие жители города старше 18 лет, зарегистрированные на соответствующих избирательных округах. Проголосовать за того или иного кандидата можно до 31 мая включительно на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru.