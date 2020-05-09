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Общество

Осеннее лето ожидает нижегородцев на предстоящей неделе

01 июня 2020 00:01  [54] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дождливая и неустойчивая погода ожидается в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в Нижнем Новгороде всю неделю будет идти дождь, порою с грозами, исключение составит среда, когда ненадолго выглянет солнце.

Температура воздуха тоже не будет по-летнему жаркой. Ночью столбики градусников даже опустятся до отметки +8°, но в некоторые дни воздух прогреется до +21°.

Сегодня, в понедельник 1 июня, ожидается холодная погода – днем синоптики прогнозируют всего лишь +10°. К ночи похолодает до +8°, но днем во вторник станет чуть теплее, чем днем ранее – от +12° до +13°

В среду осадков не прогнозируется, температура воздуха повысится до +21°, в ночь снова похолодает до +13° и пойдет дождь, который продолжится до четверга при температуре +16°.

В пятницу и субботу синоптики ожидают грозовые ливни и дневную температуру до +21°. В воскресенье – кратковременные дожди. Иногда будет выглядывать солнце, но этот день станет самым теплым на текущей неделе, потому что ожидается до +27°.

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