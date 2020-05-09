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Общество

Прокуратура предостерегла несколько сельсоветов Вознесенского района из-за нарушений в пожароопасный период

01 июня 2020 09:15  [76] Общество

Прокуратура предостерегла несколько сельсоветов Вознесенского района из-за нарушений в пожароопасный период. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 июня 2020 года.

По результатам рейдов установлено, что должностными лицами органов местного самоуправления допущены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности.

Так, пирсы, предназначенные для забора воды, на территориях семи сельсоветов, заросли травой, подъезды к ним захламлены мусором, пожарные емкости не заполнены.

По выявленным нарушениям закона главам сельсоветов внесено 7 представлений, которые находятся на рассмотрении. Рассматривается вопрос о назначении штрафов или других мер административного характера.

Напомним также, что особый противопожарный режим введен в Нижегородской области 9 апреля. 

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