Прокуратура предостерегла несколько сельсоветов Вознесенского района из-за нарушений в пожароопасный период. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 июня 2020 года.
По результатам рейдов установлено, что должностными лицами органов местного самоуправления допущены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности.
Так, пирсы, предназначенные для забора воды, на территориях семи сельсоветов, заросли травой, подъезды к ним захламлены мусором, пожарные емкости не заполнены.
По выявленным нарушениям закона главам сельсоветов внесено 7 представлений, которые находятся на рассмотрении. Рассматривается вопрос о назначении штрафов или других мер административного характера.
Напомним также, что особый противопожарный режим введен в Нижегородской области 9 апреля.
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