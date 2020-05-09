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Общество

Около 223 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии

01 июня 2020 09:27  [73] Общество

В Нижегородской области, по данным на 1 июня, 222 846 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор Глеб Никитин. По количеству исследований в сутки регион входит в число лидеров в России.

Средний показатель тестирования составил почти 7 тысяч человек на 100 тысяч населения.

"Это очень внушительные показатели и мы продолжаем наращивать объемы тестирования в регионе. Однако для того чтобы снизить уровень заболеваемости, необходимо строго соблюдать все правила безопасности. С наступлением теплой погоды многие стали игнорировать правила самоизоляции: нередко люди собираются вместе, пренебрегают ношением масок и перчаток в магазинах, подвергая риску не только себя, но и своих детей, престарелых родных. Помните, что коронавирус – это тяжелое заболевание, уберечься от которого можно, если четко следовать всем нормам санитарно-эпидемиологической безопасности. Берегите себя и близких!" - подчеркнул глава региона.

В настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

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