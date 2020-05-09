Мужчина утонул в водоеме в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина утонул в водоеме в Дзержинске. Сообщается, что работники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли тело погибшего вечером 31 мая 2020 года.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Отметим, что в прошлый раз происшествие на воде было зафиксировано 13 мая. Мужчина утонул в пруду в Богородске.

Также, в марте этого года мужчина и женщина утонули в карьере в Воротынском районе.