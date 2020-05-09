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Мужчина утонул в водоеме в Дзержинске. Сообщается, что работники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли тело погибшего вечером 31 мая 2020 года.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Отметим, что в прошлый раз происшествие на воде было зафиксировано 13 мая. Мужчина утонул в пруду в Богородске.
Также, в марте этого года мужчина и женщина утонули в карьере в Воротынском районе.
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