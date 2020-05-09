"Мы живем в "Десятилетие детства", - Юрий Шалабаев

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Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с международным Днем защиты детей.
"В первый день лета мы отмечаем праздник, который с 1949 года напоминает всему миру о важности соблюдения прав ребенка – на жизнь, на образование, на защиту от физического и психологического насилия.
Наши дети – самое ценное, что у нас есть. Очень важно окружить их заботой, помочь им обрести веру в себя и в людей, дать условия для всестороннего развития.
Мы живем в "Десятилетие детства" – время реализации государственной стратегии, направленной на обеспечение здоровья, благополучия, безопасности детей. В рамках госпрограмм по всей стране, в том числе и в Нижнем Новгороде, строятся сады и школы, спортивные и творческие центры, повышается качество работы детских учреждений. Эти госпрограммы принесут плоды, если общество будет опираться на непреходящие ценности здоровой семьи, где есть папа и мама. Именно поэтому появилась инициатива внесения в Конституцию страны поправок, закрепляющих в основном законе значение семейных ценностей.
Очень надеюсь, что лето 2020 года станет временем снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса – откроются и начнут работать в обычном режиме детсады, школы, детские центры и лагеря. Поэтому, от души пожелаю маленьким нижегородцам весело и с пользой провести летние каникулы, отдохнуть, набраться сил к учебному году!" – отмечается в поздравлении.
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