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Политика

"Патриотизм и защита суверенитета - крайне актуальные темы в поправках к Конституции", - Василий Суханов

01 июня 2020 10:40  [74] Политика

"Проектом изменений в Конституцию Российской Федерации предусмотрены поправки, связанные с патриотическим воспитанием. Я считаю этот блок особенно важным. Ведь патриотическое воспитание укрепляет уважение к своему Отечеству, народу, культуре, к своей истории, своим корням", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, комментируя предполагаемые поправки в Конституцию.

"Дети - важнейший приоритет нашей государственной политики. Поэтому особенно значима работа по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию среди молодежи. Вносимые изменения законодательства как раз нацелены на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению", - сказал Василий Суханов.

Депутат также считает, что за счет объединения усилий, принципы которых будут заложены в нормативной правовой базе, можно создать систему эффективных мероприятий, направленных на популяризацию героических страниц истории.

"Патриотизм, защита суверенитета - крайне значимые и актуальные темы, которые отражены в предлагаемых поправках к Конституции. Они позволят сохранить российскую и мировую историю в истинном виде — в то время как другие страны переписывают ее так, как им хочется. Цель нововведений – формировать у граждан чувство преданности и верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины", - добавил он.

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