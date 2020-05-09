"Патриотизм и защита суверенитета - крайне актуальные темы в поправках к Конституции", - Василий Суханов Политика

"Проектом изменений в Конституцию Российской Федерации предусмотрены поправки, связанные с патриотическим воспитанием. Я считаю этот блок особенно важным. Ведь патриотическое воспитание укрепляет уважение к своему Отечеству, народу, культуре, к своей истории, своим корням", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, комментируя предполагаемые поправки в Конституцию.

"Дети - важнейший приоритет нашей государственной политики. Поэтому особенно значима работа по патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию среди молодежи. Вносимые изменения законодательства как раз нацелены на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению", - сказал Василий Суханов.

Депутат также считает, что за счет объединения усилий, принципы которых будут заложены в нормативной правовой базе, можно создать систему эффективных мероприятий, направленных на популяризацию героических страниц истории.

"Патриотизм, защита суверенитета - крайне значимые и актуальные темы, которые отражены в предлагаемых поправках к Конституции. Они позволят сохранить российскую и мировую историю в истинном виде — в то время как другие страны переписывают ее так, как им хочется. Цель нововведений – формировать у граждан чувство преданности и верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины", - добавил он.