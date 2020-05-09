ЛУКОЙЛ оказывает поддержку в борьбе с коронавирусом в регионах присутствия Общество

ПАО "ЛУКОЙЛ" оказывает поддержку в борьбе с коронавирусом в регионах своего присутствия. В пресс-службе компании отметили, что с начала пандемии выделено более 652 млн рублей в 22 регионах России и почти 900 тысяч долларов в зарубежных странах присутствия для лечения пациентов и борьбы с распространением заболевания.

Основные объемы поддержки направлены на приобретение медицинского оборудования, включая системы искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медикаментов, защитных костюмов для врачей, средств дезинфекции, а также переоборудование медучреждений.

При поддержке ЛУКОЙЛа современными аппаратами ИВЛ, мониторами для пациентов, функциональными кроватями, электрокардиографами и другим оборудованием обеспечена Центральная районная больница г. Усинска (Республика Коми), защитные костюмы для медиков приобретены для стационара городской больницы в г. Когалыме (ХМАО-Югра), также на средства компании в нем проведен ремонт. Оказана помощь для строительства инфекционного госпиталя в Саратовской области.

В 6 регионах России ЛУКОЙЛ бесплатно заправляет автотранспорт бюджетных учреждений здравоохранения, включая скорую помощь, волонтерских организаций. Компания направила свыше 125 млн рублей на помощь уязвимым категориям населения в 11 регионах. Поддержка направлена на покупку продуктовых наборов для пожилых граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, для школьников из малоимущих семей приобретены планшеты для дистанционного обучения.

За рубежом ЛУКОЙЛ оказал поддержку в 15 государствах: Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Ираке, Италии, Казахстане, Македонии, Мексике, Молдавии, ОАЭ, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистане и Хорватии. Помимо этого, в России и зарубежных странах ЛУКОЙЛ поддерживает работу медицинских научных учреждений, занятых поиском вакцины от COVID-19.

"Сегодня наряду с помощью в рамках традиционных соглашений о социальном партнерстве с регионами компания оказывает и адресную поддержку для борьбы с COVID-19. Мы находимся в постоянной связи с властями практически всех территорий нашего присутствия и оперативно реагируем на потребности, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции", – отметил президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.