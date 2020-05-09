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Политика

"Забота о детях – это забота о будущем страны", - Евгений Лебедев

01 июня 2020 11:56  [198] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с международным Днем защиты детей.

"Все мы родом из детства. Детство – это не только сокровенный уголок души каждого человека, хранящий воспоминания, но и фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь. Однако, старт у каждого свой, фундамент не всегда бывает прочным, а воспоминания – радостными. Во все времена было важно, чтобы дети росли в атмосфере родительской любви и семейного тепла.

Забота о детях – это забота о будущем страны. В наших силах сделать все возможное, чтобы обеспечить маленьким гражданам защиту прав и законных интересов, всестороннее развитие, благоприятные и безопасные условия воспитания и образования.

В этот замечательный день поздравляю всех, кто имеет отношение к заботе о детях, выражаю слова признательности тем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровы и счастливы", - отмечается в поздравлении.

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