Ряд социально значимых законов вступает в силу в России с июня 2020 года Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Ряд социально значимых законов вступает в силу в России с июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

В числе этих законов - увеличение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до 6 752 рублей. Также расширяется список доходов, с которых не смогут взыскать долг, а именно: матпомощь для утративших имущество первой необходимости при ЧС единовременные пособия членам семей погибших в результате ЧС; единовременные выплаты гражданам, здоровью которых в ЧС был причинен вред.

С 1 июня компании, не включенные в соответствующий реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. За нарушение законодательства в этой сфере вводятся административные штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей.

14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах.

С 17 июня для граждан Республики Беларусь и Украины, свободно владеющих русским языком, вводится упрощенный порядок признания их его носителями. Признание носителем языка необходимо для подачи заявления о выдаче вида на жительство или о приеме в гражданство РФ.

Кроме того, с 26 июня в силу вступает закон, согласно которому российским смогут называть только то вино, которое производится из винограда, выращенного на территории нашей страны.