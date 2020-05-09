Банк "Открытие" дарит скидку на страховые программы для премиальных клиентов Бизнес

Банк "Открытие" предлагает скидку на страховые программы компании "Росгосстрах" своим премиальным клиентам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что специальные условия распространяются на страхование здоровья, недвижимости и авто. Скидка по программам составит до 30% для клиентов со статусом Премиум и 20% – для клиентов со статусом Light Премиум. Оформить полис в зависимости от выбранной программы можно как на сайте "Роcгосстраха" или в офисах обслуживания премиальных клиентов компании.

Через интернет со скидкой можно получить услуги телемедицины (программа "Доктор онлайн"), а также приобрести продукты "Родные стены" и "Ваше жилье" (страхование квартир и загородных домов), "Здоровье дороже" и "Защита от клеща" (защита здоровья), "КАСКО профессионал" и "Помощь на дорогах". В офисах премиального обслуживания компании "Росгосстрах" клиентам "Открытия" в рамках спецпредложения доступны программы "Страхование квартиры", "Страхование загородного дома", "КАСКО" и "КАСКО с франшизой".

Воспользоваться специальным предложением можно при наличии промокода, который клиенты могут получить в разделе "Премиум"/"Light Премиум" интернет-банка или мобильного приложения. Промокод нужно ввести на сайте "Роcгосстраха" при покупке страховой программы или сообщить сотруднику "Росгосстраха" в офисе.