Последние новости рубрики Бизнес
01 июня 2020 12:19  [64] Банк "Открытие" дарит скидку на страховые программы для премиальных клиентов
01 июня 2020 11:43  [115] ФНС напоминает пострадавшему от пандемии бизнесу о государственных субсидиях
31 мая 2020 12:15  [266] Количество бесхозных земельных участков в Нижегородской области сократилось на 20%
31 мая 2020 11:29  [184] "Качество молока, реализуемого в торговых точках региона, улучшается из года в год", - Денис Миронов
29 мая 2020 16:11  [456] Банк "Открытие" предложил клиентам виртуальную карту
29 мая 2020 14:50  [287] Более 4 тысяч юрлиц имеют долги за тепло перед ЭнергосбыТ Плюс
28 мая 2020 17:32  [247] Банк "Открытие": на карантине россияне тратили больше на питание, образование и видеоигры для детей
28 мая 2020 14:27  [428] Банк "Открытие" запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
28 мая 2020 14:20  [197] Wink и more.tv покажут цифровую премьеру - большой фильм-концерт Басты
28 мая 2020 14:13  [333] Более 100 программ обучения доступно на нижегородской платформе для подготовки кадров в IT-сфере
Бизнес

Банк "Открытие" дарит скидку на страховые программы для премиальных клиентов

01 июня 2020 12:19  [64] Бизнес

Банк "Открытие" предлагает скидку на страховые программы компании "Росгосстрах" своим премиальным клиентам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что специальные условия распространяются на страхование здоровья, недвижимости и авто. Скидка по программам составит до 30% для клиентов со статусом Премиум и 20% – для клиентов со статусом Light Премиум. Оформить полис в зависимости от выбранной программы можно как на сайте "Роcгосстраха" или в офисах обслуживания премиальных клиентов компании.

Через интернет со скидкой можно получить услуги телемедицины (программа "Доктор онлайн"), а также приобрести продукты "Родные стены" и "Ваше жилье" (страхование квартир и загородных домов), "Здоровье дороже" и "Защита от клеща" (защита здоровья), "КАСКО профессионал" и "Помощь на дорогах". В офисах премиального обслуживания компании "Росгосстрах" клиентам "Открытия" в рамках спецпредложения доступны программы "Страхование квартиры", "Страхование загородного дома", "КАСКО" и "КАСКО с франшизой".

Воспользоваться специальным предложением можно при наличии промокода, который клиенты могут получить в разделе "Премиум"/"Light Премиум" интернет-банка или мобильного приложения. Промокод нужно ввести на сайте "Роcгосстраха" при покупке страховой программы или сообщить сотруднику "Росгосстраха" в офисе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph