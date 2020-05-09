Творческая хирургия – липоскульптурирование

Мужчины инстинктивно выбирают женщину с правильными очертаниями фигуры: округлой грудью, заметной талией, подтянутыми бёдрами. Словом, ту, от которой веет здоровьем и красотой. Ухищрения, на которые идут женщины ради соответствия стандартам красоты, трудно перечислить. Разнообразные диеты, пластика груди. Иные предпочитают занятия спортом скальпелю и силикону. Однако даже активный образ жизни не всегда помогает достичь ожидаемых форм. В некоторых участках тела нежелательные жировые отложения будут заметны, сколько ни занимайся. Тут-то на помощь и приходит косметическая услуга пластической хирургии, называемая липоскульптурирование, также называемая липомоделированием.
Липоскульптурой называют пластическую операцию, предназначенную для достижения более эстетичной фигуры. Для достижения цели практикуется метод перераспределения подкожного жира в местах, не поддающихся коррекции диетами и спортом. Расположение таких зон может разниться в зависимости от пола. У мужчин, так называемые, «жировые депо», чаще встречаются в верхних отделах спины. У женщин обычно возникают проблемы с бёдрами. Липоскульптурирование помогает с ними справиться. Для этого из зоны, которую необходимо уменьшить (или скорректировать контуры), извлекается небольшой объём жировой ткани. Затем её пересаживают в участок тела, наоборот, требующий восполнения объёма. Эта нехитрая операция позволяет преобразить фигуру, сделав её более приятной глазу.
В чём заключаются достоинства липоскульптурирования:
Источник: https://dr-vedrov.ru/.
Липоскульптурирование прекрасно подходит для ликвидации шрамов и рубцов, образовавшихся после травм или операций. Пластика порадует женщин, недовольных размером или формой своей груди. Методика также рекомендована людям, желающим скорректировать контуры талии, живота, ягодиц, бёдер, голеней и даже лица (неровный овал, невыраженные скулы, впалые щёки).
В то же время существует ряд противопоказаний. Процедура не рекомендуется людям, страдающим:
А также беременным, матерям в период лактации и несовершеннолетним. При наличии сыпи и воспалений в области проведения операция также противопоказана.
Работа над созданием системы VASER началась в 1990 году. Исследователи стремились к созданию безупречного аппарата, работа которого будет основана на принципе резонансного усиления акустических волн и, тем самым, воздействовать на жировую ткань, не повреждая остальные структуры человеческого организма.
Использование передового аппарата VASER позволяет осуществлять менее травматичное липоскульптурирование с помощью ультразвука. Ультразвуковая энергия воздействует исключительно на жировую ткань, не затрагивая сосуды, мышцы и нервы. Распадаясь, жир превращается в эмульсию и легко выводится наружу посредством тонкой канюли и аспиратора. Инструменты вводятся внутрь через крошечные проколы, благодаря чему отёки, синяки и болевые ощущения после операции сводятся к минимуму. Для пожилых пациентов, чья кожа подвержена возрастным изменениям будет плюсом то, что во время процедуры происходит сокращение тканей.
Источник: https://www.harleystreetskinclinic.com/.
Использование аппарата VASER позволяет проводить следующие операции:
Главные преимущества технологии VASER:
Как производится VASER-липосакция:
Чем отличается VASER-липосакция от классической:
Часто VASER-липосакцию проводят в сочетании вместе с иными видами пластической хирургии, например, подтяжкой живота или лица, пластикой бёдер, ринопластикой прочими процедурами.
После липоскульптурирования не рекомендовано подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых лучей, посещать бани или сауны, плавать. На какое-то время лучше избегать физических нагрузок. Разумеется, категорически запрещено употребление алкоголя и курение.
Источник: https://ru.wikipedia.org/.
Липоскульптурирование - это современная, очень интересная и, в каком-то смысле, даже творческая операция, в умелых руках хирурга дающая замечательные результаты.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости VASER-липосакции, допустимому объёму вмешательства и периода реабилитации конкретно в вашем случае, проконсультируйтесь у пластического хирурга.
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