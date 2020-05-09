Творческая хирургия – липоскульптурирование

Введение

Мужчины инстинктивно выбирают женщину с правильными очертаниями фигуры: округлой грудью, заметной талией, подтянутыми бёдрами. Словом, ту, от которой веет здоровьем и красотой. Ухищрения, на которые идут женщины ради соответствия стандартам красоты, трудно перечислить. Разнообразные диеты, пластика груди. Иные предпочитают занятия спортом скальпелю и силикону. Однако даже активный образ жизни не всегда помогает достичь ожидаемых форм. В некоторых участках тела нежелательные жировые отложения будут заметны, сколько ни занимайся. Тут-то на помощь и приходит косметическая услуга пластической хирургии, называемая липоскульптурирование, также называемая липомоделированием.

Что такое липоскульптура

Липоскульптурой называют пластическую операцию, предназначенную для достижения более эстетичной фигуры. Для достижения цели практикуется метод перераспределения подкожного жира в местах, не поддающихся коррекции диетами и спортом. Расположение таких зон может разниться в зависимости от пола. У мужчин, так называемые, «жировые депо», чаще встречаются в верхних отделах спины. У женщин обычно возникают проблемы с бёдрами. Липоскульптурирование помогает с ними справиться. Для этого из зоны, которую необходимо уменьшить (или скорректировать контуры), извлекается небольшой объём жировой ткани. Затем её пересаживают в участок тела, наоборот, требующий восполнения объёма. Эта нехитрая операция позволяет преобразить фигуру, сделав её более приятной глазу.

В чём заключаются достоинства липоскульптурирования:

методика не предполагает хирургического вмешательства и травмирование тканей сводится к минимуму, поэтому нагрузка на организм значительно снижается;

при операции используется жировая ткань самого пациента, по этой причине вероятность аллерической реакции и отторжения как правило исключена;

период реабилитации проходит быстро и без болевых ощущений, однако многое зависит от эмоционального настроя пациента - оптимисты восстанавливаются гораздо быстрее;

благодаря использованию тонких игл на коже не остаётся следов;

результат операции виден мгновенно, однако полностью проявляется через примерно через четыре месяца.

Источник: https://dr-vedrov.ru/.

Кому подходит липоскульптура

Липоскульптурирование прекрасно подходит для ликвидации шрамов и рубцов, образовавшихся после травм или операций. Пластика порадует женщин, недовольных размером или формой своей груди. Методика также рекомендована людям, желающим скорректировать контуры талии, живота, ягодиц, бёдер, голеней и даже лица (неровный овал, невыраженные скулы, впалые щёки).

В то же время существует ряд противопоказаний. Процедура не рекомендуется людям, страдающим:

болезнями внутренних органов

сахарным диабетом;

нарушениями свёртываемости крови;

психическими расстройствами;

острыми инфекционными заболеваниями;

онкологическими заболеваниями.

А также беременным, матерям в период лактации и несовершеннолетним. При наличии сыпи и воспалений в области проведения операция также противопоказана.

Аппарат VASER

Работа над созданием системы VASER началась в 1990 году. Исследователи стремились к созданию безупречного аппарата, работа которого будет основана на принципе резонансного усиления акустических волн и, тем самым, воздействовать на жировую ткань, не повреждая остальные структуры человеческого организма.

Использование передового аппарата VASER позволяет осуществлять менее травматичное липоскульптурирование с помощью ультразвука. Ультразвуковая энергия воздействует исключительно на жировую ткань, не затрагивая сосуды, мышцы и нервы. Распадаясь, жир превращается в эмульсию и легко выводится наружу посредством тонкой канюли и аспиратора. Инструменты вводятся внутрь через крошечные проколы, благодаря чему отёки, синяки и болевые ощущения после операции сводятся к минимуму. Для пожилых пациентов, чья кожа подвержена возрастным изменениям будет плюсом то, что во время процедуры происходит сокращение тканей.

Источник: https://www.harleystreetskinclinic.com/.

Использование аппарата VASER позволяет проводить следующие операции:

Липосакция - удаление лишней жировой ткани на теле или лице.

Липофилинг - добавление объёма с помощью собственных жировых клеток пациента.

Липоскульптурирование (оно же липомоделирование) - объединяет в себе липосакцию и липофилинг, то есть, это моделирование контуров и рельефа тела путём перераспределения жировых тканей. Пластический хирург как бы «лепит» фигуру без изъянов, которая останется с довольным пациентом.

Высокоточная липоскульптура - точное выделение очертаний мышц, подчёркивает рельеф тела.

Лечение целлюлита - ликвидация эффекта «апельсиновой корки».

Главные преимущества технологии VASER:

практически все зоны с избытком жира возможно корректировать, независимо от глубины;

операции безопасные и малотравматичные, пациенты быстро реабилитируются, минимальный процент осложнений;

при выполнении липоскульптурирования высокой чёткости хирург не прибегает к разрезам, а делает всё через микропроколы;

максимальное сокращение кожи в местах операции и минимальная травматизация тканей;

за основу процедуры взяты естественные обменные процессы, поэтому она безвредна.

Как производится VASER-липосакция:

В области, подлежащие коррекции, вводится специальный солевой раствор, под воздействием которого сужаются кровеносные сосуды - это позволяет свести кровопотерю к минимуму. Через микропрокол в жировую ткань вводится тонкий зонд, который с помощью ультразвуковых волн вызывает эффект кавитации и превращает жировую ткань в жидкую эмульсию. Через специальные канюли жидкость выводится из корректируемых зон. В дальнейшем её можно использовать для придания объёма другим частям тела пациента.

Чем отличается VASER-липосакция от классической:

Благодаря использованию микропроколов процедура малотравматична и не оставляет после себя рубцов.

VASER даёт возможность удалить в три раза больше жировой ткани, нежели классическая липосакция.

Корректировать можно любой участок тела или лица.

Жир удаляется не только глубокий, но поверхностный, что даёт более выраженный эффект.

Результат выглядит более естественно, снижается возможность неравномерного распределения жира под кожей и бугристости.

Быстрая реабилитация - пациент сможет самостоятельно покинуть клинику уже на следующий день после процедуры, а через несколько дней - уже заметить значительные перемены.

VASER-липосакция - это сложная манипуляция, поэтому к её проведению допускают только подтвердивших опыт и квалификацию специалистов.

Часто VASER-липосакцию проводят в сочетании вместе с иными видами пластической хирургии, например, подтяжкой живота или лица, пластикой бёдер, ринопластикой прочими процедурами.

После липоскульптурирования не рекомендовано подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых лучей, посещать бани или сауны, плавать. На какое-то время лучше избегать физических нагрузок. Разумеется, категорически запрещено употребление алкоголя и курение.

Источник: https://ru.wikipedia.org/.

Заключение

Липоскульптурирование - это современная, очень интересная и, в каком-то смысле, даже творческая операция, в умелых руках хирурга дающая замечательные результаты.

Чтобы получить подробную информацию о стоимости VASER-липосакции, допустимому объёму вмешательства и периода реабилитации конкретно в вашем случае, проконсультируйтесь у пластического хирурга.

ООО "ГарантКлиник". Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-004888 от 27 апреля 2012 г.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.