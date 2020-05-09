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Происшествия

Экс-начальник полиции Дивеева оштрафован за автоподставу с главой района

01 июня 2020 12:35  [88] Происшествия

Экс-начальник полиции Дивеева оштрафован за автоподставу с главой района. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, он осужден за превышение должностных полномочий и организацию умышленного повреждения имущества.

По версии следствия, вечером 28 ноября 2019 года начальник МО МВД России "Дивеевский" получил информацию о возможном управлении главой администрации Дивеевского района автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Источник предложил зафиксировать предполагаемый факт путем организации ДТП. Полицейский не только согласился не пресекать планируемое правонарушение, но и принять участие в его организации.

В судебном заседании установлено, что С., являясь должностным лицом - начальником межмуниципального отдела МВД России "Дивеевский", при пособничестве двух иных лиц совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст.167 УК РФ (организация умышленного повреждения имущества).

Полицейский  решил "придумать" ДТП, которое явилось бы основанием для проведения медицинского освидетельствования главы администрации Дивеевского района, который, по сведениям полицейского, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.  А данное основание должно было послужить причиной для увольнения главы администрации с указанной должности. 

В момент управления автомобилем главой Дивеевского района один из пособников начальника полиции совершил умышленное столкновение с вышеуказанным автомобилем. После чего в отношении главы и второго водителя было проведено освидетельствование, в результате которого, наличие опьянения у водителей не было установлено.

По итогам проверки начальника дивеевского отдела МВД уволили из органов внутренних дел.

В судебном заседании полицейский свою вину признал полностью, с предъявленным обвинением, размером ущерба, квалификацией действий и доказательствами, собранными по делу, согласился, в содеянном раскаялся и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (в особом порядке).

Государственный обвинитель, потерпевший и представитель потерпевшего юридического лица также не возражали против постановления приговора в отношении подсудимого без проведения судебного разбирательства.

Приговором суда ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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